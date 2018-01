Censo Agro já coletou dados de quase 98% dos estabelecimentos de Caratinga

Pesquisa segue até o mês de fevereiro. Na região, maioria dos municípios já ultrapassou a meta de coleta dos dados

DA REDAÇÃO- Até fevereiro de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visitará cerca de 550 mil estabelecimentos agropecuários em Minas Gerais. Desses, mais de 368 mil (66%) já receberam um recenseador do Censo Agropecuário 2017 para coletar os dados que atualizarão o cenário no Brasil.

De acordo com informações do site do IBGE, em Caratinga já foram coletados dados de 2273 estabelecimentos, de um total estimado de 2327, ou seja, quase 98%. Por outro lado, na região, a maioria dos municípios já ultrapassou a meta: Dom Cavati (105,4%); Entre Folhas (122,8%); Imbé de Minas (154,2%); Piedade de Caratinga (190,5%); Santa Rita de Minas (101,3%); Santa Bárbara do Leste (121,6%); São Domingos das Dores (170,9%); São João do Oriente (105,4%) e Vargem Alegre (117,5%).

O CENSO

Desde outubro de 2017, os agentes do IBGE estão a campo para conhecer as características e a produção de todos os estabelecimentos agropecuários do território brasileiro. A coleta adota como referência o período de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017, ao qual deverão estar relacionados os dados sobre a propriedade, produção, área, pessoal ocupado, etc. A data de referência adotada para a pesquisa é 30 de setembro de 2017, à qual estarão referidas as informações sobre estoques, efetivos da pecuária, da lavoura permanente e da silvicultura, entre outras totalizações.

Os recenseadores têm como referência um mapa baseado na lista prévia de estabelecimentos levantados no Censo Agropecuário 2006, e alguns identificados durante o Censo Demográfico 2010, em que constam cerca de 5,3 milhões de estabelecimentos. Além disso, devem percorrer por inteiro os setores censitários definidos, identificando outros estabelecimentos a serem incluídos no Censo.

Durante o período da coleta regular, cerca de 20 mil estabelecimentos contam com a coleta descentralizada, cujos dados são coletados em outro local, uma vez que a pessoa adequada para prestar as informações, o proprietário ou responsável, encontra-se em outro endereço, muitas vezes em outro município. Além disso, cerca de 40 mil estabelecimentos não estão na coleta regular, sendo recenseados por meio de coleta especial.

Com base no Censo Agropecuário 2006, foram contabilizados e selecionados os estabelecimentos cujas particularidades os elegem para serem submetidos a uma investigação diferenciada daquela efetuada nos demais. Integram este grupo os estabelecimentos de empresas e aqueles considerados de grande porte. Outros estabelecimentos com CNPJ que não atenderam aos critérios anteriores, mas, por alguma peculiaridade, foram selecionados para a Coleta Especial.

Para os estabelecimentos agropecuários que fazem parte das coletas Especial e Descentralizada, está prevista a possibilidade de resposta pela Internet.

Município Progresso Estabelecimentos coletados Estabelecimentos estimados Bom Jesus do Galho 85.5% 889 1040 Caratinga 97.7% 2273 2327 Dom Cavati 105.4% 155 147 Entre Folhas 122.8% 355 289 Imbé de Minas 154.2% 890 577 Inhapim 92.9% 1637 1762 Piedade de Caratinga 190.5% 522 274 Santa Rita de Minas 101.3% 240 237 Santa Bárbara do Leste 121.6% 867 713 São Domingos das Dores 170.9% 622 364 São João do Oriente 105.4% 166 161 São Sebastião do Anta 98.9% 354 358 Ubaporanga 86.8% 560 645 Vargem Alegre 117.5% 255 217