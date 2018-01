Crimes ocorridos na região estariam sendo cometidos pela mesma quadrilha

DA REDAÇÃO – Levantamentos feitos pela Polícia indicam que uma quadrilha estaria agindo na região, pois desde o último sábado (30/12/17) uma série de crimes vem ocorrendo e estes levantamentos apontaram que este bando poderia estar escondido na região de Bom Jesus do Galho.

No dia 30 de dezembro, um Siena foi roubado na MG-329, próximo ao trevo de Sapucaia. Cinco autores estavam em um Gol e portavam armas. Eles renderam o motorista e demais ocupantes e tomaram o Siena, fugindo sentido Caratinga.

A PM fez cerco e bloqueio e o Siena foi localizado na rua Princesa Isabel, centro de Caratinga. Dentro do veículo foi encontrado um revólver.

Durante as diligências, os militares encontraram um Gol, cor cinza, próximo ao aterro sanitário, as margens da MG-329. Dentro do Gol foram localizados um revólver calibre 44 e outro revólver calibre 32, juntamente com oito munições calibre 12 e uma munição calibre 44 que estavam numa mochila.

Segundo os levantamentos, a arma calibre 44 é idêntica a usada por um dos autores da explosão ao caixa eletrônico do banco Itaú ocorrido na madrugada de sábado (30/12) em Entre Folhas. Uma camisa encontrada no veículo também é idêntica a usada por um dos autores.

Dentro do Gol também foi encontrada uma embalagem de um bolo que foi comprado em um supermercado de Bom Jesus do Galho na sexta-feira (29/12), conforme atesta o código de barras. Conforme a Polícia, esse Gol foi roubado na zona rural de Bom Jesus do Galho e usado pelos autores da explosão ao caixa eletrônico em Entre Folhas.

Um Fiat Strada foi roubado nesta segunda-feira (1º) na Fazenda Boa Vista, zona rural de Caratinga. Os dois autores levaram, além do carro, cerca de R$ 1.000,00 que estavam no bolso da vítima. É investigada se esses crimes estão correlacionados.

De acordo com a Polícia, tais informações indicam que tal bando estaria escondido na região de Bom Jesus do Galho. Foram feitos rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.