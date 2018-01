Motorista perde o controle da direção e carro cai em ribanceira

DA REDAÇÃO – Um acidente foi registrado na manhã de ontem no km 572 da BR-116, trecho que corta do município de Manhuaçu, num local conhecido como ‘curva do Sacramento’. O motorista do Eco Sport, placas de Carapicuíba (SP) perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira.

No carro estavam Valdenor Macedo Pereira, 69 anos; Ademar Macedo Pereira, 58; Ewerton Borges Pereira, 24; Luzia Borges Pereira, 51; e Maria da Penha Rocha Pereira, 62. Três dos ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate, de Santa Bárbara do Leste. Os demais foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daquela cidade.