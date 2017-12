Feliz Idade encerra atividades de 2017 com um Dia de Campo

BOM JESUS DO GALHO – A quinta-feira (21) foi muito animada para o grupo Feliz Idade que, juntamente com idosos do Quartel do Sacramento e do Recanto dos Idosos, participou de atividades de esporte e lazer no sítio do Toninho da Manchete, antiga fazenda Estrela Dalva localizada na chegada de Sapucaia.

O evento, que teve início pela manhã e se estendeu até o fim da tarde, marcou o último dia de reunião de 2017 do grupo. “Tivemos um Dia de Campo inesquecível. Reunimos 250 pessoas de terceira idade em um clima de descontração, alegria e muita amizade”, disse Mônica Leandro de Castro, coordenadora do grupo.

Os idosos tomaram café e almoçaram juntos, “tendo como cenário a paisagem bonita do sítio”, comentou Mônica que, para promover o evento, contou com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social.

Bingo e forró foram outras atrações do evento, que contou ainda com a chegada do Papai Noel, um dos pontos altos da festa. O bom velhinho foi ao sítio acompanhado do prefeito Willian Batista de Calais e da vice-prefeita, Drª. Sabrina Corrêa que, há 16 anos, fundou o grupo de terceira idade. Os dois, juntamente com Papai Noel, distribuíram presentes entre os componentes do Feliz Idade.

Em seu pronunciamento, Willian e Sabrina reafirmaram o seu compromisso de colaborar sempre mais para com o crescimento do grupo.

FORRÓ

As festividades de fim de ano do Feliz Idade tiveram início na semana passada. “Promovemos o último forró do ano na praça, um baile muito animado, e fizemos a confraternização dos alunos da hidroginástica”, recordou Mônica, acrescentando que tem ótimas expectativas para 2018. “Vamos manter nossas atividades e buscar a adesão de mais pessoas ao grupo, que trabalha focado na promoção de uma melhor qualidade de vida, na saúde integral de todos, na saúde do corpo e da mente”.

Mônica sublinha que o Feliz Idade comemora a vida o ano todo, “sempre com festas animadíssimas. Celebramos as principais datas do calendário festivo, como o Carnaval, a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, dentre outras”, enumerou a coordenadora.