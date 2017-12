Troca nos comandos dos batalhões da PM em Caratinga e Manhuaçu

Tenente-coronel Sérgio Renato assumirá o 11º BPM, já o 62º BPM será comandado pelo tenente-coronel Luciano Reis

DA REDAÇÃO – O 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga, e o 11º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Manhuaçu, terão novos comandantes. As solenidades de trocas de comando devem ocorrer nos próximo dias.

Tenente-coronel coronel Sérgio Renato, que comanda o 62º BPM, assumirá o comando do 11º BPM, já que o oficial que coordena o batalhão de Manhuaçu, tenente-coronel Sérvio Túlio, será promovido ao posto de coronel e irá comandar a 15ª Região da Polícia Militar, sediada em Teófilo Otoni.

Com a transferência do tenente-coronel Sérgio Renato para Manhuaçu, o Batalhão de Caratinga será comandado pelo tenente-coronel Luciano Reis, que era subcomandante do 58º BPM, com sede em Coronel Fabriciano.