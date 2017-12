Supervisor do Dnit faz balanço de projetos em Caratinga e região

Escolhido destaque no setor público pelo DIÁRIO, Robson Santana comenta obra no perímetro urbano de Caratinga: “Econômica, eficaz e eficiente”

CARATINGA- “O Dnit está de portas abertas para a população, para a classe política, temos uma forma de trabalhar bem próxima, para conseguirmos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Todos os apoios são importantes pra que a gente consiga unir forças, para tirar do papel nosso planejamento. A nova gestão veio para melhorar a imagem do órgão perante a população, isso faz parte da nossa estratégia de trabalho também”. Essas foram as palavras de Robson Carlindo Santana Paes Loures, em entrevista concedida ao DIÁRIO em 4 de julho de 2017.

Robson assumiu a supervisão da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga no mês de junho, com a intensão de uma gestão aberta e participativa. Seis meses depois, foi surpreendido com o reconhecimento pelo título de cidadão honorário concedido pela Câmara Municipal e destaque no serviço público 2017. As homenagens se deram após a realização de obras em pontos considerados críticos no perímetro urbano na BR-116.

Para falar sobre o trabalho realizado em Caratinga e região, além de projetos para 2018, ele concede entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA.

Quando você assumiu a supervisão do Dnit, qual era a situação e quais foram as prioridades?

Vim para cá em meados de junho de 2017, está completando seis meses à frente da função. Quando a gente chegou o cenário era das coisas muito paradas, engavetadas, pessoal trabalhando só com a manutenção básica das rodovias, que eram roçadas, limpeza de sarjetas, enfim. Estava uma situação meio largada. Quando chegamos fizemos uma vistoria geral em todo nosso trecho que compreende mais de 500 km de rodovia da nossa malha, são quatro rodovias federais: BR-262 de João Monlevade até a divisa com o Espírito Santo, BR-116 no km 470 que é Taruaçu até km 609 em São João do Manhuaçu, depois de Realeza; a BR-474 toda que é daqui de Caratinga até Aimorés e a BR-458 de Ipatinga até o entroncamento com a BR-116, que nós absorvemos há aproximadamente três meses, pois fazia parte da jurisdição de Valadares que veio para Caratinga. Analisamos todos os contratos nossos de manutenção e elencamos algumas prioridades, dentre elas, a questão de diminuir o número de acidentes. Isso foi feito aqui em Caratinga, Ubaporanga, Manhuaçu, São Domingos do Prata, Abre Campo, Rio Casca, Iapu, São João do Oriente, Inhapim e Dom Cavati. Nossa jurisdição hoje deve ter aproximadamente 50 municípios. Os pontos principais, mais críticos, a gente já conseguiu fazer uma intervenção ou já está planejada alguma intervenção.

Se tratando das obras perímetro urbano de Caratinga, a sua atuação surpreendeu por ter apresentado uma resposta à população tão rapidamente. Mas, com foi o trabalho da equipe até se chegar a essas mudanças implantadas?

Na verdade existia já algum projeto aqui que mudava a sinalização, retorno, então desengavetamos, juntamos todo nosso corpo técnico, estudamos para ver o que e iria fazer, poderia melhorar dentro desse projeto, para poder executar. E tinha que ser uma execução que não onerasse tanto os cofres públicos, porque temos limitações financeiras que nos impedem de fazer obras de maior vulto. Com economia, criatividade e boa vontade conseguimos começar, não está pronto ainda, acredito que vá ainda mais uns dois ou três meses para fecharmos essa primeira etapa na travessia de Caratinga.

E já foram observadas algumas melhorias, como redução de acidentes.

Por exemplo, no retorno da Ford, Menino Maluquinho, não tive notícia de acidente, então, praticamente zerou. Considerando o que vinha ocorrendo, conseguir atingir uma marca dessa, com uma obra tão simples, é muito gratificante para nós. Temos essa certeza do bom uso do dinheiro público. Uma obra rápida, barata e que atingiu o objetivo. Foi econômica, eficaz e eficiente, o tripé do serviço público que temos que seguir.

Comerciantes de São João do Jacutinga já pediram a melhoria da sinalização e segurança da BR-474. Já está sendo feito algum projeto para esse distrito?

Em São João do Jacutinga instalamos dois quebra-molas nessa semana. A BR-474, tirando o seguimento de Caratinga até Piedade de Caratinga, trecho que não era do Dnit, estava com o DEER, então recebemos esse trecho da maneira que está lá: precário. Estamos elaborando um edital para contratar uma empresa para fazer a manutenção daqueles oito quilômetros. Fizemos uma consulta ao nosso jurídico para ver se conseguiríamos aditivar o contrato da BR-474 para cobrir aquele trecho e foi negado. Então, vamos fazer uma contratação específica para os oitos quilômetros. No restante da BR-474, quem passa por lá pode perceber que está uma rodovia bem sinalizada, que teve o programa BR-Legal, o pavimento de qualidade, apesar de ser uma rodovia estreita, que não tem acostamento, mas, que atende muito bem o volume de veículos que nela transita. Temos dois seguimentos também de leito estrada natural, que é estrada de chão, sete quilômetros dentro da mata e outros três quilômetros. Estamos planejando para o ano que vem fazer a pavimentação dos três quilômetros e pedimos junto ao Dnit um estudo de viabilidade para os sete quilômetros, porque é uma obra que passa de R$ 20 milhões. Toda obra que ultrapassa esse valor é obrigatório contratar este estudo.

No bairro Porto Seguro, às margens da BR-458, também foram apresentadas algumas demandas.

No omeço do ano vamos colocar placas de sinalização, um pedido da comunidade. Colocaremos também defensas metálicas, na curva tem uma situação de quando ocorre acidente os carros estão caindo na parte mais baixa do bairro. E nossa equipe ainda vai estudar se ali tecnicamente é possível colocar alguma lombada.

Em Inhapim, próximo ao Posto Faisão, muitos acidentes são registrados. O local também é alvo de estudo do Dnit?

Estive no município de Inhapim, escutamos as demandas do prefeito e Câmara de Vereadores, devemos ainda no mês de janeiro fazer uma vistoria geral nas intermediações do município para ver o que é possível fazer para melhorar.

Homenageado pela Câmara de Vereadores de Caratinga e indicado pelo DIÁRIO, como destaque no serviço público. Como vê esse reconhecimento em pouco tempo de trabalho na região?

Me sinto muito honrado, apesar de achar que não mereço, por que é muito pouco tempo de trabalho, são seis meses, mas fico muito feliz pelos resultados alcançados. Tenho muito a agradecer a toda equipe do Dnit, que não mediu esforços para ajudar nesse novo projeto. Todos, tanto servidores da casa como os terceirizados, empresas que são contratadas, estamos trabalhando unidos, focados em resolver os problemas e entregar o produto de qualidade para a população.

Foi possível atingir a todas as metas estabelecidas?

Acredito que as metas foram superadas, mesmo porque não tínhamos muita noção do que era possível fazer, chegamos numa situação crítica. Então nesse ano de 2017 não foi possível ter um planejamento, seguir um cronograma, as coisas aconteceram meio que instintivamente, trabalhamos muito ‘apagando incêndio’. Para o próximo ano, nosso objetivo é fazer um planejamento mais de médio/longo prazo, trabalhar com pontos críticos, projetos de grande vulto para a travessia de Caratinga, pensar em viadutos, trincheiras, melhoria das vias marginais e passarelas. Tudo isso está no nosso planejamento para 2018, para que consigamos contratar e elaborar esses projetos, para quem sabe em 2019 termos obras maiores em toda nossa jurisdição.

Quais são suas considerações finais?

Só tenho a agradecer a toda a equipe do Dnit, às autoridades, população por ter me recebido tão bem, com tanto carinho e me ajudado nessa condução dos trabalhos. Se não tivermos união e foco para atingir os objetivos não conseguimos. Desejo um feliz natal para todos e espero que o ano de 2018 seja de mais conquistas para todos nós.