Natal solidário na comunidade Santa Izabel

Instituto CASU Social arrecada presentes para centenas crianças

CARATINGA – Um projeto do Instituto CASU Social II, juntamente com as paróquias Nossa Senhora de Fátima, Santa Izabel e Pastoral da Criança, está transformando o Natal de centenas de crianças e adolescentes. A proposta foi distribuir em Caratinga várias cartinhas com o nome e a idade de cada pequeno morador da comunidade Santa Izabel, para que voluntários pudessem apadrinhá-los doando presentes. Para fazer a entrega dos itens arrecadados, a equipe realizou uma confraternização, com direito a pipoca, algodão doce e cachorro quente.

“Como são crianças de uma comunidade muito carente, que às vezes não têm acesso a uma comemoração de Natal com festas e presentes, nós quisemos trazer isso para elas. É muito trabalhoso, tem mais de um mês que já estávamos planejando essa festa, mas é uma alegria sem fim ver as crianças felizes, a alegria no rosto de cada uma delas. Vale a pena tudo o que fizemos”, comenta a coordenadora do CASU Social II, Ana Carolina Mageste.

Foram arrecadados cerca de 500 presentes, destinados a crianças e adolescentes de até 17 anos. Brinquedos, materiais escolares, calçados e roupas. Reunindo amor e solidariedade, a iniciativa conseguiu proporcionar um final de ano diferenciado para várias famílias. “Nós temos crianças beneficiadas que sequer ganhariam um presente de Natal, se não fosse esse projeto. A grande maioria é de famílias carentes. Graças ao CASU Social II e às pessoas de bem que apadrinharam essas crianças, hoje estamos fazendo a alegria da criançada”,

Para as famílias beneficiadas, também é um momento de reunir a comunidade e festejar. O filho de Carine Oliveira Santos, um dos beneficiados, vibrou de alegria com os brinquedos que ganhou. A mãe agradeceu a iniciativa das instituições. “Muito boa, as crianças estavam precisando de festa, dos presentes. Eles gostam, ficaram muito felizes. E meu filho adorou”, anuncia.