Colaboradores da FUNEC participam de jantar festivo no ginásio do Campus II  

CARATINGA – Colaboradores da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, participaram de um jantar festivo na noite de quarta-feira (20). O evento foi realizado no ginásio da Unidade Acadêmica II, no Bairro das Graças, e integra as comemorações de fim ano da instituição.

Depois de um ano inteiro repleto de afazeres, e diversos compromissos, é hora de dar uma pausa nas atividades do dia a dia para um momento especial de festejos e de confraternização. Fim de ano é tempo de alegria e de descontração e na FUNEC não é diferente. A Fundação Educacional de Caratinga reuniu seus colaboradores para um jantar festivo. Além de ter sido servida uma saborosa refeição, houve tempo para homenagens, sorteio de brindes, agradecimentos, e claro, a boa música.

Para os colaboradores o momento foi considerado especial. Mônica Patrícia de Souza, que atua por 14 anos no setor jurídico da instituição, acredita que poder prestar serviço a quem valoriza o funcionário é um privilégio. “É uma empresa que oferece oportunidade de crescimento profissional. Sinto-me realizada trabalhando na instituição. É com amor, dedicação e compromisso que atuo na FUNEC e, graças a Deus, só tenho a agradecer”.

Já o auxiliar de serviços José Márcio Alves, integra pela primeira vez o evento e espera poder participar por muitos anos. “É a primeira vez que participo da confraternização, por ser o meu primeiro ano na empresa. Tenho gostado muito dos colegas e da instituição, que é super amigável. Acredito que eu ainda tenha muito a crescer.”

O pró-reitor de administração do UNEC, Eugênio Maria Gomes, aproveitou a ocasião para saudar os colaboradores pelo trabalho de parceria desenvolvido ao longo do ano junto à instituição. “É um momento de confraternizar e agradecer. Foi um ano complicado para o Brasil, mas para a FUNEC os resultados foram positivos. Principalmente pela força e a dedicação de nossos funcionários. É um momento que a instituição aproveita para fazer a confraternização, comemorar o Natal, e desejar a todos um feliz ano novo. Também para agradecer o trabalho que cada um desenvolveu em 2017. Contando com o apoio e a participação de cada um, e um esforço a mais, teremos um 2018 ainda melhor.”

O reitor do UNEC, Centro Universitário de Caratinga e diretor-executivo da FUNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, também destacou o momento. “É motivo de satisfação. Foi um ano pesado e de muito trabalho. Mas acima de tudo, compensador, gostoso de fazer. É um momento propício para a festa e a gente fica feliz em ver a turma toda reunida.”