UMA HISTÓRIA DE VITÓRIAS

Ademilson, prefeito de Santa Rita de Minas, conta um pouco de sua vida e fala sobre sua experiência no poder executivo

SANTA RITA DA MINAS – Escolhido como ‘prefeito destaque de 2017’ pelo Dário de Caratinga, Ademilson Lucas Fernandes (PP), nascido há 45 anos em São João do Jacutinga, distrito de Caratinga, é casado com Marlene Rodrigues Franco Fernandes e tem um filho, Alexandro Rodrigues Fernandes. Ele chegou em Santa Rita de Minas com um ano de idade. Lugar de nunca mais saiu; Ademilson se considera santarritense. Trabalhou desde pequeno na zona rural, pois desta forma ajudava no orçamento familiar, já que a família é numerosa, afinal ele tem oito irmãos. Mas essa obrigação não o impediu de frequentar a escola, chegando a frequentar o ginasial, mas o compromissos da vida adulta impediram que Ademilson concluísse os estudos.

Com o passar dos anos, Ademilson ingressou na política por incentivo de um tio, que o considerava uma pessoa caridosa, prestativa e que estava sempre ajudando as pessoas. Foi candidato pela primeira vez em 2004, vitorioso, os eleitores aprovaram sua legislatura, o reelegendo novamente em 2008 como vereador mais votado da história do município, 366 votos – marca que até hoje não foi quebrada. Em 2012 nova candidatura ao legislativo e mais uma vitória. Em 2016 novamente eleito vereador, desta feita como o mais votado, sendo eleito presidente da Câmara Municipal em 2017, mas precisou deixar a presidência para assumir interinamente o cargo de prefeito em razão da cassação do prefeito eleito. Marcada nova eleição, disputou o cargo a prefeito e venceu, somando cinco vitórias consecutivas em pleitos eleitorais.

A que se deve tantas vitórias em eleições

Sou uma pessoa que sempre viveu para servir. Sempre fui humilde, busquei conhecimentos para soluções de problemas alheios, nunca desisti do próximo, gosto de ver as pessoas felizes. Acho que a população consegue ver isso em mim, por isso confiam.

Ter sido legislador por tantos anos está sendo útil no comando do executivo?

Com certeza, como vereador, sempre busquei atender aos anseios da população. Vi e vivi de perto todos os problemas e desejos deles, ganhei experiência de como funciona a máquina pública. Isso tudo está me ajudando na condução da prefeitura.

Logo no início do seu mandato, um fato marcante, foi quando pessoalmente foi até os manifestante que invadiram um terreno pertencente ao município, terreno este destinado a construção de uma creche. Esse é o seu perfil?

Sim, conheço a linguagem do povo, afinal pertenço a esta categoria. Eles entenderam a situação e aceitaram a desocupação do local, tudo na paz. Vou lutar sempre pelos mais necessitados, para que eles tenham uma vida digna, mas dentro da legalidade. Sei de suas necessidades e dificuldades e estamos em busca de soluções.

Por que sua campanha teve como marca o “pé de chinelo”?

Acabou se tornando um marketing dentro da campanha. Foi o próprio povo que assim determinou, entendendo que eu sou um homem do povão, falo a língua do povão, tenho os mesmos problemas, as mesmas necessidades e estou sempre junto deles. O “pé de chinelo” foi o símbolo de tudo isso.

Alguma decepção depois de eleito?

Até hoje não, faço tudo com muito amor, amo o que faço, ajudar e servir ao próximo sempre foi meu ideal. Atendo a todos, recebo críticas construtivas e sugestões, governo de acordo com o povo. Tenho ao meu lado uma Câmara que também está empenhada no crescimento de nosso município, isso tudo é gratificante.

Como você está lidando com a crise que assola todas as prefeituras do país?

Com muita seriedade, os poucos recursos que temos, estamos administrando de forma organizada, controlada e bem planejada, temos uma equipe competente e dedicada. Controlar as contas foi um grande passo diante da crise. Os avanços que tivemos em praticamente todas as áreas se deve a isso. Tenho fé que conseguiremos realizar muito com o pouco que temos.

Quais são seus maiores desafios?

A saúde é uma delas, melhoramos muito, trouxemos mais médicos especialistas, entre eles ortopedista e cardiologista, que era uma demanda muito grande, ampliamos nosso bloco cirúrgico e hoje realizamos mais de 80 cirurgias mês, temos 100% da área rural atendida na saúde, mas queremos avançar muito mais. Sabemos que a saúde é um problema mundial, mas estamos trabalhando incansavelmente para melhorias.

O que a população pode esperar para início do próximo ano?

Temos um projeto em andamento para iluminação às margens da BR-116. Temos verba liberada para construção da creche, será com padrão de alto nível e vai atender a todas as crianças do município, estamos apenas esperando a adequação do projeto. Pretendo também economizar com aluguéis, construindo a sede da prefeitura que abrigará também as secretarias, este último projeto será o mais demorado, mas será realizado. Com a economia poderemos investir em outras áreas. A tão sofrida zona rural tem sido alvo de melhorias, especialmente nas estradas. As pessoas que vivem na zona rural dependem muito desses acessos, vamos ampliá-los.

Como se sente em ser escolhido pelo jornal Diário de Caratinga como o Prefeito Destaque em 2017?

É um incentivo muito grande. No meio de mais de 20 prefeitos meu nome ser escolhido, é um privilégio. Isso demonstra que estamos no caminho certo. A responsabilidade aumenta. Com certeza está honra me dará ainda mais impulso para trabalhar para este povo que tanto amo.

Suas considerações finais

Quero desejar a todos um feliz natal e ano novo repleto de realizações. Se Deus permitir estaremos juntos no próximo ano, trabalhando e buscando recursos junto aos governos federal e estadual, juntos aos deputados, para que possamos alavancar o desenvolvimento de nossa cidade.