Confraternização Casa Auxiliadora 2017

CARATINGA – A Casa Auxiliadora realizou um belíssimo momento de confraternização com os seus colaboradores nesta última terça-feira (19). O encontro teve como objetivo reforçar os laços entre toda a equipe, o sentimento de amizade e socialização e a comemoração da importante data do Natal.

A proprietária Sandra Correa Cortes presenteou com carinho os colaboradores, e relembrou que: “O sucesso de toda empresa depende diretamente da integração de todas as suas equipes, é importante integrá-los, partilhar experiências e comemorar juntos os resultados alcançados”.

O evento foi marcado ainda por dinâmicas e momento de celebração, onde foi destacada a importância da união e da gratidão entre os colaboradores. “Os resultados de uma empresa, ou mesmo na nossa vida, veem sempre através da luta, humildade e gratidão, é tempo de cultivar os dons de realização e, sobretudo, do amor, da honestidade e da união”, considerou Sandra Correa Cortes.

A Casa Auxiliadora deseja que a Paz dos anjos abençoem todos os lares e as famílias; que está Paz, a união e o Amor estejam presentes em todos os dias do próximo ano! “Feliz Natal e um Ano Novo com muita Luz”.