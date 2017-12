Ação Solidária: Prêmio será sorteado novamente

Sorteio aconteceu pelos quatro últimos algarismos do primeiro prêmio da loteria federal, no entanto, bilhete que foi sorteado não havia sido vendido

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) comunica que o prêmio da Ação Solidária realizada no último sábado (16) não teve ganhador. O sorteio de uma motocicleta CG 160 Start, cor vermelha, painel digital, partida elétrica, três anos de garantia e sete trocas de óleo gratuitas; aconteceu pelos quatro últimos algarismos do primeiro prêmio da loteria federal. No entanto, o bilhete que foi sorteado não havia sido vendido.

O sorteio acontecerá novamente neste sábado (23). Se for necessário, outras datas serão agendadas, até que haja um ganhador. Os bilhetes que já foram vendidos continuarão concorrendo ao prêmio e quem ainda não adquiriu o seu ainda é possível comprar. “Não jogue fora seu bilhete. Aquele que já tiver jogado fora porque já houve sorteio do prêmio, ainda temos o canhoto preenchido e com seguimos achar a pessoa. Acompanhe a loteria federal dos sábados, pois vai continuar valendo, podendo ganhar uma moto, um presente de natal maravilhoso”, destaca Miguel Bonifácio, vice-presidente da Apae.

As cartelas estão disponíveis pelo valor de R$ 7 e podem ser adquiridas diretamente com funcionários da instituição. A promoção de eventos proporciona o custeio de despesas extras da Apae. “Convocamos a comunidade de Caratinga e região, ainda não vendemos todos os bilhetes. O dinheiro será investido em pagamento do 13° de nossos funcionários e investimentos pedagógicos. Nossos alunos são de grandes necessidades e quanto mais investimentos, melhor”, finaliza.