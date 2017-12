Casa de Maria Rainha da Paz e Instituto Casu-Social promovem almoço festivo no bairro Santo Antônio

CARATINGA – A Casa de Maria Rainha da Paz, que mantém a Cantina Rainha da Paz, e o Instituto Casu-Social, parceiro no projeto e mantido pelo Centro Universitário de Caratinga, promoveram um almoço festivo para as crianças na manhã do último sábado (16). A confraternização foi realizada na própria sede da cantina, na Rua Francisco Gomes da Luz, Bairro Santo Antônio, em Caratinga.

Mantida pela Casa de Maria e o Centro Universitário de Caratinga, UNEC, a Cantina Rainha da Paz desenvolve um relevante trabalho social. São atendidas diariamente cerca de 40 crianças com idade de 0 a 14 anos. Elas são acolhidas, recebem alimentação e participam de diversas atividades educativas, culturais e recreativas. Aproveitando o clima natalino e pensando em alegrar ainda mais o coração dessas crianças, foi promovido o almoço festivo.

“Através de uma parceria entre a instituição FUNEC e a comunidade caratinguense, que tem nos ajudado, promovemos a festa para as crianças assistidas e seus familiares. O almoço, com bastante fartura e presentes para as crianças, proporcionou um momento de alegria e convivência”, afirmou a coordenadora do Instituto Casu-Social, Ana Carolina Mageste.

Momento de emoção também para os colaboradores da Cantina Rainha das Paz. Há 15 anos a Dona Maria Campos é responsável por preparar os alimentos servidos na instituição e se sente gratificada. “É muito bom estar aqui e poder contribuir, trabalhar, é gratificante. Nossos funcionários trabalham com muito carinho. Quando a gente ganha um abraço de uma criança, a gente ganha o dia.”

No rosto das crianças e de seus familiares era possível ver a alegria pelo momento de confraternização e festividade. É o caso do pequeno Pedro Henrique, um dos assistidos. “Acho muito legal. A gente brinca, realiza atividades, joga bola e recebe carinho e atenção.”

O relevante trabalho social desenvolvido através do projeto foi bastante exaltado pela comunidade. É o caso de Adriele Egídio, mãe de assistido. “O trabalho é muito bom. As crianças não ficam na rua. Recebem os devidos cuidados, alimentação e participam de atividades. Fazem aulas de pintura, de dança. Elas se enturmam e formam uma família. É ótimo ficar aqui. Gostamos muito e acho o trabalho muito importante para a nossa comunidade.”

Joziane Rodrigues, que também mantém seu filho sendo assistido pela entidade, não escondeu a satisfação. “Quando vou para o trabalho, sei que meu filho está seguro. A população fica muito satisfeita com tudo isso. Ganham presentes, são bem tratados e a cantina é muito importante para todos nós.”

Depois de ter sido servido o apetitoso almoço, foi hora de mais alegria com a distribuição dos presentes para as crianças.

O Casu-Social, juntamente com a Cantina Rainha da Paz, e a Casa de Maria, proporcionaram às famílias o momento especial. O almoço, a distribuição de presentes e as homenagens foram considerados momentos únicos, deixando a comunidade gratificada. “O Casu-Social trouxe um enorme ganho. Hoje a comunidade conta com médico toda semana. As crianças ganharam aula de dança, artesanato, assistente social e uma coordenadora que acompanha as atividades diárias. O convenio com a Casa de Maria Rainha da Paz foi um momento de graça e benção”, concluiu Luzia Soares Genelhu Fonseca, presidente e fundadora da Casa de Maria Rainha da Paz, e que há 18 anos deu início à caminhada.