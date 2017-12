Coral “Estrelas” da APAE se apresenta CASU

CARATINGA – Fim de ano é tempo de festejar e agradecer. Por isso, a manhã da última terça-feira (12) começou de uma maneira diferente para funcionários e pacientes do Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU). O hospital foi palco para a apresentação do Coral “Estrelas” da APAE, cantando músicas alusivas ao 25 de dezembro. Para abrir a cantata, o grupo formado por 16 alunos da instituição, juntamente com a voluntária Joana Maria de Sousa Lima, o musicista Roberto de Oliveira Carvalho e a professora Ivonice de Sousa Talia Vasconcellos, entoou a canção “Já chegou o Natal”.

Dezenas de colaboradores do CASU aplaudiram a apresentação, que seguiu com as músicas “O brilho da estrela” e a tradicional “Bate o sino”. Segundo Joana Maria, o Coral é um projeto da APAE que vem de longa data. “Durante o ano, em especial no mês de dezembro, realizamos diversas apresentações em empresas, instituições e escolas. Eu costumo dizer que Natal é todo dia. Hoje viemos trazer esse espírito ao CASU e parabenizar pedindo a Jesus que fortaleça e que capacite todos os funcionários, abençoando todos os segmentos dessa importante instituição. Muito obrigada pela recepção”, ela declarou.

A diretora geral do CASU, Daniela Fonseca Genelhu Soares, acredita que a Cantata tenha servido para brindar o ano, já que segundo ela, 2017 foi marcado por muitos desafios e também muitas conquistas no hospital. Após o encerramento da apresentação, Daniela convidou todos os presentes para um abraço coletivo. “Este foi o ano em que mais crescemos. Abrimos o Centro Cirúrgico e a maternidade, a UTI e a UTI Neonatal para que pacientes da cidade não precisem mais se deslocar à procura de um atendimento de qualidade. O CASU é parceiro da APAE há muitos anos e hoje recebemos este carinho. Agradecemos com abraços porque estes artistas merecem o nosso reconhecimento”, finalizou.