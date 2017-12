Orbis Clube encerra campanha em prol de Rio Casca

CARATINGA – Na semana passada, o Orbis Clube “Jardim das Palmeiras” anunciou uma campanha em parceria com a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) e o Lions Clube Caratinga Itaúna. O propósito era arrecadar donativos diversos para ajudar Rio Casca e outros municípios prejudicados com as chuvas. Milhares de pessoas ficaram desalojadas em razão de enchentes e desabamentos. Agora, a instituição encerrou a ação solidária e deve entregar os itens arrecadados para as cidades ainda essa semana.

Essa já será a segunda remessa de donativos enviada pelo Orbis Clube. Funcionários, professores e alunos da FUNEC e outros voluntários participaram da campanha. Dentre as doações, estão alimentos não perecíveis, fraldas, roupas, agasalhos, produtos de higiene e limpeza, entre outros. Na avaliação dos organizadores, o encerramento da campanha pode ser visto com sucesso e gratidão.

“Ficamos muito felizes com o resultado, queremos agradecer a todos aqueles que se empenharam e participaram com doações. Nós já passamos por fatos semelhantes, eu já presenciei três enchentes: 1979, 2003 e 2004. Sabemos como as pessoas ficam perdidas; foi uma oportunidade para ajudarmos. Quero agradecer a cada um, em nome da Fundação Educacional de Caratinga”, complementou Antônio Fonseca da Silva, reitor do UNEC.

Segundo a vice-presidente do Orbis Clube “Jardim das Palmeiras”, Maria do Carmo Gonçalves, também conhecida como “Madu”, as necessidades mais emergenciais no momento são os alimentos. Por isso, quem ainda tiver interesse em fazer uma doação pode entrar em contato com a “Madu” através de telefone ou WhatsApp pelo número (33) 99134-0920.

“Foi uma parceria muito bacana. Tudo começou com uma simples postagem no meu Facebook e imediatamente a FUNEC e o Lions Itaúna se prontificaram a participar conosco. Hoje estamos encerrando essa campanha hoje, espero que seja a primeira de muitas outras. Vai ajudar muito nossos irmãos de Rio Casca”, declarou.