Justiça de Manhuaçu recebe denúncia sobre fraude em licitação e determina prisão preventiva de envolvidos

MPMG investiga possíveis irregularidades na realização da Feria da Paz e Expo Agro de Manhuaçu. Quatro pessoas foram denunciadas após operação Paz e Justiça

DA REDAÇÃO – Duas das quatro pessoas envolvidas em um suposto esquema de fraude em licitação para a realização da XXXVIII Feira da Paz e II Expo Agro de Manhuaçu tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Elas já haviam sido presas temporariamente após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrar a operação Paz e Justiça, no dia 6 de dezembro.

A denúncia foi recebida pelo juízo criminal da 2ª Vara da Comarca de Manhuaçu na última quinta-feira (14).

De acordo com as investigações, entre outras condutas criminosas, apurou-se a existência de indícios de fraude em procedimento licitatório que inviabilizou o seu caráter competitivo, a partir de expedientes escusos, ardilosos e ilícitos com a participação da empresa Margem Produções e Estruturas Ltda. e outras. Apura-se ainda o envolvimento de funcionários públicos municipais do setor de licitações e da secretária de Cultura.

O município de Manhuaçu gastou aproximadamente R$ 800 mil com a festa. Esse valor compreende as despesas com o contrato feito com a empresa Margem, vencedora da licitação, além da contratação de shows artísticos musicais dos artistas: “Zé Neto e Cristiano”, “Trio Parada Dura” e “Bruno e Marrone” pagos pela prefeitura de Manhuaçu.

Fonte: Promotoria de Justiça de Manhuaçu