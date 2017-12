Taxista é assaltado e bandido foge levando 200 reais

CARATINGA – Um taxista, 51 anos, foi assaltado na madrugada de ontem. Um jovem solicitou corrida até o bairro Santa Cruz, mas anunciou o assalto, tendo roubado 200 reais da vítima.

Conforme o taxista, ele estava com seu veículo no ponto do terminal rodoviário, quando um jovem branco, alto, que trajava blusa de malha escura e bermuda jeans, entrou no carro e solicitou uma corrida até o bairro Santa Cruz. Durante o trajeto, o rapaz sentou-se no banco de trás do veículo e disse que estava à procura de seu pai, que sofre de amnésia e perambula pelas ruas de Caratinga. Ele chegou a comentar que poderia encontrar sua namorada durante o percurso, já que ela também estava colaborando nas buscas.

Porém, quando o táxi passava na altura da rua Generoso Cevidanes, no bairro Santa Cruz, o indivíduo começou a dizer que é autor de duplo homicídio, mas que havia gostado do taxista e que não iria matá-lo, tendo encostado algo no pescoço da vítima e disse: “perdeu coroa, não faz eu fazer bobagem, gostei de você, quero somente o dinheiro”. Receoso, o taxista entregou 200 reais para o marginal, que desceu do carro e fugiu sentido a parte alta do bairro Anápolis. Então, o taxista retornou para o terminal rodoviário e acionou a Polícia Militar.

Nas imediações do terminal rodoviário existem câmeras de monitoramento e as polícia iria requisitar as imagens para assim tentar identificar o autor.