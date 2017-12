Máfia Azul de Inhapim realiza ação social em asilo

DA REDAÇÃO – A Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro em Inhapim, realizou neste domingo (17) a entrega de várias doações para o Asilo Padre José Faustino. A ação social teve como objetivo alegrar os assistidos da instituição e para isso os torcedores cruzeirenses criaram a campanha “Padrinhos de Natal”. Cada um dos 29 idosos assistidos pelo asilo escolheram um presente.

Segundo Eduardo Costa, diretor da Máfia Azul Inhapim, a torcida abraçou a causa. “A campanha consistia em apadrinhar um idoso, cada integrante da Máfia Azul, pegava um desses assistidos para dar presente. Com menos de três horas conseguimos estes 29 padrinhos. Depois ficou até difícil de encontrar uma forma de aceitar as doações que as outras pessoas estavam propondo, porque não imaginávamos que a campanha tomaria essa proporção tão grande”, ressalta o diretor.

De acordo com Eduardo Costa, foram doados itens como fraldas e até dinheiro, que foi usado para servir café da manhã especial aos idosos. “Estamos muito felizes pela campanha. Nessas horas a gente esquece essa questão de camisa, de cor, de time e atentamos para essa questão social”, finalizou.

Fonte: Rádio Clube de Inhapim