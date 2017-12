Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste entrega Mérito Estudantil

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste realizou solenidade para entrega dos méritos estudantis aos alunos que mais se destacaram em 2017. O evento foi realizado na última quinta-feira (14). As dependências da Câmara Municipal ficaram completamente tomadas por familiares, professores, alunos, vereadores e população em geral.

Foram oito escolas participantes do projeto, entre municipais e Estaduais: Centro Municipal de Educação Infantil (Creche Escola); Escola Municipal Francisco Inocêncio de Moura (Córrego do Bananal); Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira (Córrego do Lage); Escola Municipal José Luiz de Souza (Córrego do Caratinguinha); Escola Municipal Wanderson de Castro Elias (Córrego dos Ferreiras); Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes I (sede); Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes II (Bairro Nossa Senhora de Lourdes); e Escola Estadual Monsenhor Rocha (Sede)

O presidente da Câmara José Geraldo de Oliveira, o Zé Rufino, falou sobre a emoção que sentiu. “Estes alunos receberam esta homenagem e foi algo emocionante e importante. Já tive o privilégio de recebê-la e foi tão importante pra mim como minha diplomação para vereador. Está boa convivência entre legislativo e executivo tem rendido bons frutos para toda população. A homenagem é resultado da boa educação que os alunos tem recebido, e nós, do legislativo, estamos acompanhando. Esta justa homenagem é um orgulho pra todos nós”, disse o presidente da Câmara.

Quem fez questão de participar e realizar entrega do mérito, juntamente com o presidente da Câmara, foi a prefeita Vilma Pereira. “Este prêmio vem fomentar e incentivar alunos e professores para importância da educação, especialmente no momento em que temos uma nova escola em construção que vai trazer mais conforto e condições de um trabalho ainda melhor. Tivemos este ano a premiação de alunos da Escola Manoel Martins de Oliveira com medalhas de bronze na Olímpiada Brasileira de Matemática, reflexo da nossa luta e da boa educação que os alunos estão recebendo”, enfatizou a prefeita.

A idealizadora do projeto, Rosane da Consolação Assis, esteve presente e falou sobre o evento. “Parabéns aos alunos e professores. Eles merecem esta homenagem, vitória de professores, pais e alunos. É uma honra participar deste evento do qual trabalhei ativamente”.

Kátia Aparecida Alves, mãe de aluna homenageada, disse que primeira vez que sua filha recebe o Mérito Estudantil. “É incentivo não só pra ela, mas pra mim também, assim como para outros alunos, eles ficam incentivados e buscam no próximo ano receber a homenagem”.

O clima entre os homenageados foi de muita alegria, a cada aluno que recebia a honraria, os aplausos demonstravam o orgulho dos pais e demais presentes.