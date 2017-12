Pistola e maconha recolhidas em bar no Salatiel

CARATINGA – A Polícia Militar recolheu na madrugada de sábado (16) uma pistola e dois buchas de maconha em um bar localizado na rua Ernestino Gomes da Costa. Três jovens foram detidos durante a ocorrência.

A PM recebeu denúncia anônima dizendo que um jovem estaria armado e que seus amigos poderiam portar drogas. A denunciante informou a localização do bar onde estavam os suspeitos.

A equipe do Tático Móvel foi até o bar e realizou a abordagem. Com Carlos Henrique Marques Carvalho, 18 anos, foi encontrada uma pistola .380 em sua cintura. A arma estava com duas munições. Já com outro jovem, 18, os policiais apreenderam duas buchas de maconha. Um terceiro jovem, 21, foi detido por desobediência.

Os três rapazes foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.