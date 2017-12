Caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão

DA REDAÇÃO – Quatro veículos se envolveram em um acidente registrado na tarde de sábado (16) no km 481 da BR-116, em Dom Cavati. O caminhoneiro José Ailton Marques, 56 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros militares.

Conforme informações, José Ailton dirigia um caminhão-baú, que colidiu contra a traseira de um caminhão. Na sequência, um Fiat Palio foi atingido e acabou se chocando contra uma Fiat Mobi.

De acordo com os bombeiros militares, José Ailton reclamava de dores nas pernas, pois elas ficaram presas ao painel do caminhão-baú. Os bombeiros tiveram certa dificuldade para retirar a vítima, que disse que acredita que dormiu ao volante. Os bombeiros civis de Dom Cavati também trabalharam nessa ocorrência e foi preciso o uso do aparelho desencarcerador.

O outro caminhão envolvido na colisão tinha Edson Vieira Moreira, 48, ao volante. Ele disse que tinha como destino o estado do Rio Grande do Norte. Edson relatou que percebeu um forte impacto na traseira de seu caminhão e chegou a jogar o veículo pesado para o acostamento, tendo atingido o Palio, que foi jogado contra o Mobi.

Danilo dos Santos Pedro, 25, motorista do Palio, e Mauro Sérgio dos Santos, condutor do Mobi, não sofreram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causa estão em apuração.