Acidente em Ubaporanga envolve três veículos

UBAPORANGA – Na tarde de sábado (16), um acidente foi registrado no km 520 da BR-116, em Ubaporanga. A colisão envolveu uma caminhonete Hilux, um Corsa e Golf. Duas pessoas ficaram levemente feridas.

André Costalonga, 30 anos, motorista da Hilux, seguia sentido Caratinga quando perdeu o controle da direção após cuspir pela janela. A Hilux colidiu contra o Corsa e depois ainda atingiu um Golf que seguia em sentido contrário. Em seguida, a Hilux bateu numa canaleta, capotou e caiu numa ribanceira de quase dez metros.

Os ocupantes do Corsa, o motorista Luiz Antônio Nunes, 53, e a passageira Nedina Ferreira de Oliveira, 49, ficaram feridos e foram levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga, pelos bombeiros militares. Luiz sofreu escoriações enquanto Nedina reclamava de dores no peito. O condutor do Golf, Matheus Henrique de Souza Assis, 25, não se machucou no acidente, já passageira Layanna Marques Franco, 22, teve ferimentos leves e recusou o atendimento dos bombeiros.

A PRF esteve no local registrando a ocorrência e as causas do acidente ainda serão apuradas. Os bombeiros comunitários de Ubaporanga também prestaram às vítimas.