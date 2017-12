PM apreende drogas em diversos pontos de Caratinga

Apreensões foram registradas nos bairros Santa Cruz, Doutor Eduardo e Santo Antônio

CARATINGA – O final de semana foi marcado pela apreensão de drogas em diversos pontos de Caratinga. A Polícia Militar recolheu drogas no bairros Santa Cruz, e Doutor Eduardo. Já na madrugada de ontem houve nova apreensão, desta vez no Santo Antônio. Dois menores e um adulto foram detidos suspeitos de envolvimento com o tráfico.

Santa Cruz

190 buchas e dois tabletes de maconha foram recolhidos no final da noite de sábado (16) na rua João Cavati Sobrinho, no bairro Santa Cruz. Um menor, 17, acabou apreendido por tráfico de drogas.

Os militares foram informados que o adolescente estaria vendendo drogas em um ponto da rua João Cavati Sobrinho. Os policiais foram até a residência do denunciado e foram atendidos pela mãe do menor, que autorizou a entrada na casa. Durante varredura, os militares encontraram uma bolsa e dentro dela havia 190 buchas e dois tabletes de maconha. A bolsa estava atrás do guarda-roupa no quarto do adolescente.

O menor foi apreendido e levado para Delegacia de Polícia Civil.

Doutor Eduardo

Lucienio de Oliveira Gomes, 33, mais conhecido como ‘Diocrim’, foi detido na tarde de domingo (17) acusado de ligação com o tráfico de drogas. Durante a ocorrência registrada na rua Maria Augusta de Mattos, os militares apreenderam uma barra e uma bucha de maconha, material usado para embalara o entorpecente, uma faca e 79 reais.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que Diocrim estaria traficando drogas em sua residência. Neste domingo, os militares foram informados que o suspeito recebeu certa quantidade de droga. Diante das denúncias, os policiais foram até a casa de Diocrim. Ao saber do motivo da averiguação, ele disse que havia somente uma bucha de maconha no terraço da casa e que ela seria para uso pessoal.

Os militares fizeram buscas no terraço e localizaram a bucha de maconha que estava em um buraco na parede. Num cômodo, embaixo de um guarda-roupa desmontado, os militares apreenderam uma barra de maconha, além de uma faca e rolo de papel alumínio, “comumente usado para embalar droga”, frisou a PM.

O suspeito acabou detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, Diocrim já tem passagem por tráfico de drogas.

Santo Antônio

Na madrugada de ontem, 17 papelotes com cocaína, um tablete de maconha, três pedras de crack, dois rádios comunicadores, balança digital, celular e 20 reais foram recolhidos na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Um adolescente, 17, acabou apreendido pela PM.

A Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu a informação que um rapaz estaria traficando drogas na praça do bairro Santo Antônio. Uma guarnição foi ao local, mas o menor ao perceber a chegada da viatura, se comportou de maneira suspeita e arremessou uma sacola no meio dos canteiros da praça.

Os militares recolheram a sacola e dentro dela havia 17 papelotes com cocaína, um tablete de maconha e três pedras de crack. Segundo a PM, o menor confirmou que estava vendendo os entorpecentes. No momento da abordagem também foram apreendidos 20 reais e um celular.

Depois, os policiais foram até a casa do menor, onde recolheram balança e os rádios comunicadores.

O menor foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.