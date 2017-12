Cercamento de nascentes é tema de reunião na Fundaça

BOM JESUS DO GALHO – Na manhã de quarta-feira (13), Samuel Lopes, diretor do Departamento Municipal da Agricultura, e Geraldo Melo, coordenador do setor; juntamente com o engenheiro agrônomo da Emater, Geraldo Assis de Carvalho, e a extensionista da Emater, Maira Elieci dos Santos Lopes, se reuniram com 27 produtores rurais da Fundaça. O encontro teve como propósito ensinar ao grupo sobre as melhores práticas de cercamento das nascentes, uma iniciativa fundamental para a sua preservação. De acordo com Samuel, “para proteção e recomposição dessas áreas, são recomendadas medidas simples, de baixo custo e bem práticas, que incluem proteção do solo e da vegetação, além do cercamento”, principal tema da reunião.

Segundo o diretor, desde março deste ano, mais de 40 nascentes já foram cercadas. Ele estima que, até maio de 2018, esse número deve chegar a 250 aproximadamente.

O projeto de recuperação de nascentes, patrocinado pela Fundação Banco do Brasil, contempla o Córrego dos Capitães, além da Fundaça, onde a iniciativa conta com o apoio de José Ribeiro. Presidente da Associação dos Produtores Rurais da localidade, José também figurou entre os participantes da reunião de ontem.

Fotos: Divulgação