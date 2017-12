Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Departamento de Epidemiologia limpam áreas utilizadas para descarte clandestino de entulhos

CARATINGA – A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Caratinga foi chamada por moradores da Rua Rita de Cássia Tassar, no bairro Santa Zita, para fazer a retirada de entulhos despejados irregularmente no local. O entulho e o lixo foram despejados por uma pessoa não identificada. São restos de materiais utilizados em construção civil, móveis velhos e sacolas de lixo.

Na estrada de acesso a Dom Modesto, distrito de Caratinga, além de entulho e sobras de materiais de construção, vários pneus foram descartados no local conhecido como “Alto da Cruz”. Além do descarte clandestino de entulho e lixo, a ação coloca em risco a saúde da população, já que os pneus e outros materiais podem acumular água e contribuir com a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Neste caso, a limpeza foi realizada pelo Departamento de Epidemiologia da Prefeitura de Caratinga.

Para fazer denúncias contra o descarte clandestino de lixo e entulho você pode ligar para os telefone: 3320-9224 do Departamento de Epidemiologia e 3329-8051 da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga