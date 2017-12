Alunos do ballet do Cras participam de festa de confraternização

BOM JESUS DO GALHO – Alunos do curso de ballet do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) participaram, na tarde de ontem, de uma festa de confraternização promovida na área da piscina do Campestre Social Clube. O evento reuniu a equipe do Cras, familiares e amigos dos alunos que comemoraram o sucesso do projeto com bolo e doces inspirados no tema ballet.

“Essa festa vem marcar o encerramento das nossas atividades deste ano e que serão retomadas no dia 5 de fevereiro de 2018, no período de volta às aulas das escolas regulares”, anuncia a professora de Balé Clássico e Jazz do Cras, Mariana de Paula Alves Melo. Há mais de cinco anos, ela se dedica ao ensino do ballet em cidades da região.

Em Bom Jesus do Galho, Mariana trabalha com 80 crianças, com idade média entre 3 e 12 anos. O grupo é dividido em cinco turmas que têm aulas duas vezes por semana. “O ballet contempla alunos da educação infantil e do ensino fundamental. A atividade ajuda a desenvolver as crianças emocionalmente, dando a elas segurança, aumentando a sua capacidade de socialização e estimulando o compartilhamento de suas experiências com o grupo”, observa Mariana. Segundo destaca, a dança ajuda a promover o desenvolvimento físico e psicológico, “em síntese, seu crescimento integral”, sublinha a professora.

Mariana frisa ainda que os alunos do ballet contam com a assistência da equipe multidisciplinar do Cras, “o que vem potencializar o meu trabalho. De alguma forma, todos colaboram para com o êxito das nossas atividades de dança”, conclui a professora