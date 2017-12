Lions Internacional doa 10 mil dólares para vítimas de enchente em Rio Casca

DA REDAÇÃO – No dia 03 de dezembro de 2017, uma enchente assolou cidades da região, em especial a cidade de Rio Casca, trazendo sérios prejuízos aos moradores. Casas e lojas atingidas, pontes interditadas, uma enchente que deixou rastros de destruição e lama. O triste evento, ocorrido na cidade e em outros locais da região, sensibilizou os moradores das cidades circunvizinhas. Houve uma grande mobilização social em favor das pessoas atingidas pelas chuvas. O Lions Clube Caratinga Itaúna, que já estava em campanha de arrecadação de ajuda para a região, em parceria com a Funec e Orbis Clube, juntou-se ao Lions Clube Caratinga Centro em busca de mais recursos, junto ao governador de Lions João Paulo Lima Teixeira, governador do Distrito LC-12. Com a ajuda de vários membros de Lions, o governador anunciou a apresentação de um projeto junto ao Lions Clube Internacional, o qual foi aprovado, para doação da quantia de dez mil dólares, quase R$32.900,00 para ajudar a população de Rio Casca.

De acordo com o governador, não basta pedir o dinheiro, como a associação é muito organizada, tem etapas e primeiro é preciso fazer um laudo do que aconteceu, o que será comprado e quem será beneficiado e principalmente quem vai gerir a entrega. O dinheiro foi disponibilizado para o Distrito na segunda-feira (11) e será montada uma força tarefa voltada para aplicar o subsidio doado pela Fundação Lions Clube Internacional. No Distrito LC-12 várias frentes foram levantadas, todas voltadas para a ajuda às vítimas das enchentes. Diversos clubes não só fizeram doações como também trabalharam na divulgação de campanhas e arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza, além de água potável (mineral).

O Lions Clube Caratinga Itaúna imediatamente somou forças com outras instituições e clubes. O Orbis Clube Caratinga lançou uma campanha para ajuda às vítimas das enchentes de Rio Casca e logo a seguir encontrou o apoio da FUNEC (fundação educacional de Caratinga) e também do Lions Clube Caratinga Itaúna, que além de doação monetária passou a realizar campanha de arrecadação de materiais de limpeza e higiene, água e alimentos. Uma comitiva do Clube, liderada pela Presidente Clotilde Junqueira, seguiu para a região de Rio Casca, acompanhando uma carga de água mineral para ser entregue aos atingidos pelas chuvas. Na traseira do baú uma faixa “SOS DS Lions Distrito LC-12 à Região de Rio Casca. Onde há uma necessidade há um leão.”

O Clube, segundo a presidente Clotilde, tem intensificado suas ações voltadas para a prestação de serviço social. “Em nossa festa de natal, por exemplo, concitamos a família leonística a contribuir com alimentos para que pudéssemos doá-los para a casa de amparo dos irmãos de rua, o que foi feito na tarde do dia 11 de novembro. Também no último dia 2 de dezembro, nosso clube participou de uma ação conjunta no centro solidário José Mirim, onde na oportunidade houve corte de cabelos gratuitos para crianças e jovens e um bazar. O que de fato desejamos é poder prestar um serviço social e desinteressado. A nossa alegria e motivação está na credibilidade que a sociedade empresta ao nosso trabalho. Em todas as atividades sociais que desencadeamos, seja de iniciativa, seja como parceiros ou em apoio, recebemos a devida atenção e participação social. Manifestamos o nosso mais profundo apreço, respeito, consideração e o mais sinceros agradecimentos a toda a comunidade de Caratinga e região, que sempre confiou em nós. Estamos tristes pelo que aconteceu em Rio Casca e Região, mas sabemos que com fé e com a solidariedade das pessoas e a ajuda de instituições tudo se reerguerá. Tudo se resolverá”, finalizou a presidente Clotilde.