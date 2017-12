Cemig realiza obras de manutenção na rede elétrica

Serviços serão feitos no domingo (17)

DA REDAÇÃO – A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que, neste domingo (17), vai realizar obras de manutenção na rede elétrica de Caratinga. “Essa obra tornará a rede mais segura, garantindo uma maior confiabilidade do fornecimento de energia para a população, a indústria e o comércio local”, informa nota emitida pela empresa.

Segundo a Cemig, o serviço será realizado no final de semana para diminuir impacto da interrupção de energia para as atividades comerciais atingidas pelo desligamento. Para executá-lo com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia de 8h30min às 12h, nos seguintes endereços:

-Rua Augusto de Morais, entre números 4 e 266, Esperança

-Vila Leonardo da Costa, número 40, Esperança

-Rua Capitão Paiva, entre números 188 e 297, Centro

-Travessa Portes, entre números 17 e 94, Centro

-Vila Von Rondon, entre números 15 e 42, Centro

-Rua Jose Trindade Bento, entre números 119 e 635, Santa Cruz

-Travessa José Vitor da Silva, entre números 10 e 40, Santo Antônio

“Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança”, orienta a Cemig.

“Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido”, diz a nota enviada pela Cemig.