Academia de Letras homenageada pela Câmara Municipal

CARATINGA – Na noite da última terça-feira (12), a ACL – Academia Caratinguense de Letras – foi homenageada pela Câmara Municipal de Caratinga, na passagem de seus 35 anos de fundação. A indicação foi do vereador Valter Cardoso de Paiva – presidente do Poder Legislativo de Caratinga – e teve a aprovação, unânime, dos vereadores. A sessão especial de homenagem aconteceu às 19h, com a presença dos vereadores, de convidados e dos acadêmicos Hélio Amaral, José Lacerda da Cunha, Monsenhor Raul Motta de Oliveira, Humberto Luiz Salustiano Costa, Eugênio Maria Gomes, José Geraldo Batista, Águida Martins, Ligia Mattos e Sandra Ramalho.

Na oportunidade, o presidente da Casa Legislativa e propositor da Homenagem, Valter Cardoso de Paiva, fez uso da palavra e enalteceu o trabalho desenvolvido pela Academia. “Saudamos e homenageamos a Academia Caratinguense de Letras, uma instituição destinada ao culto e ao engrandecimento das letras, sendo uma instituição que representa, com excelência, a Cultura de nossa região”, registrou o presidente da Câmara. Presente na sessão, o professor e escritor Eugênio Maria Gomes, membro da ACL, presidente da AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e colunista do DIARIO DE CARATINGA. Ao fazer uso da palavra, Eugênio realçou o papel do escritor, registrando que “O Escritor, também é agente de transformação da realidade, pois denuncia, expõe as mazelas sociais, critica comportamentos, instiga mudanças. Um escritor – assim como cada um dos membros dessa casa, como cada autoridade presente, como cada um dos senhores e das senhoras -, é um Ser em construção! Ao primeiro tijolo assentado vão se somando outros, milhares, postos por todos que fizeram ou fazem parte da nossa história. E a ACL, hoje, nesta importante Casa legislativa, a Casa do Povo, tem mais um belo tijolo assentado à sua história, ao receber esta homenagem. Como presidente da AMLM, registro aqui os nossos parabéns à nossa querida ACL. Como membro da ACL, registro os nossos agradecimentos à esta Casa, ao seu presidente, aos vereadores e aos seus funcionários”.

Também fez uso da palavra o presidente da ACL, professor e escritor Hélio Amaral. “A Academia Caratinguense de Letras foi criada há 35 anos, pelo professor Monir Ali Saygly. Tenho conduzido a ACL no sentido de fazer com que ela se mantenha firme em sua caminhada pelo aprimoramento da língua pátria, incentivando a Cultura e as Letras em nossa região. Para isso, ela conta com membros valorosos, a exemplo do professor José Lacerda da Cunha, do jornalista Humberto Luiz e da escritora Marilene Godinho. Nossos agradecimentos ao vereador Valter e a todos os vereadores dessa casa”, registrou o presidente da ACL.

Na mesma noite, o Monsenhor Raul Motta de Oliveira, jornalista, escritor e membro da ACL, recebeu o diploma de Moção e Aplausos, pelo brilhante trabalho desenvolvido à frente do Jornal Diretrizes, proposto pelo vereador Johny Claudy Fernandes e aprovado pelos demais vereadores.