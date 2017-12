Apae promove festa de confraternização em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – A Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais promoveu, na tarde de ontem, em sua sede, uma festa de confraternização. O evento reuniu alunos da entidade e seus familiares, funcionários da Apae, além de secretários municipais e outros representantes do governo municipal. Atrações artísticas marcaram a festa, que teve decoração temática e contou com a resença do Papai Noel.

Segundo a coordenadora da Apae, Nayara Coelho, a festa do Natal é a mais esperada do ano pelos 50 alunos atendidos pela Associação. “No primeiro dia de aula, eles já perguntam por esse evento”, sublinha, acrescentando que o fato de a turma ser apadrinhada pelo prefeito, William Batista de Calais, e pela primeira dama, Dayse Cecília Mendes Tostes, trouxe muita alegria para o grupo. “Os alunos entendem a importância do apoio que recebemos da gestão municipal, por isso se sentiram lisonjeados”, explica Nayara.

A psicóloga do Cras, Ana Paula Couto, que também presta serviço à Apae, destacou que a festa foi um momento de desfecho de todas as ações desenvolvidas ao longo do ano. “Este 2017 foi de trabalho intenso para uma equipe multidisciplinar muito comprometida com a missão de apoiar a Apae e torná-la melhor a cada dia”.

Paula destaca ainda que o fim de ano é o momento de todo mundo pensar no que foi realizado “e de devolver para os alunos tudo o que aprendemos com eles. É tempo também de reunir as famílias, interagir com todos os envolvidos com o nosso trabalho, avaliar as ações e identificar as demandas para o próximo ano”.

A secretária de Educação, Ana Maria do Carmo, elogiou a festa. “A Apae está de parabéns por deixar o seu cantinho tão lindo, um espaço especial para pessoas especiais, resultado de um trabalho construído todos os dias”. Segundo destaca Ana, os alunos da Apae são sempre dedicados. “Eles desenvolvem suas habilidades com muito empenho e zelo”. A secretária enfatiza ainda a importância do apoio da Prefeitura de Bom Jesus do Galho, “em todos os sentidos. Com funcionários, merenda, materiais didáticos”.

O secretário de Assistência Social, Jhefferson Mello, disse que se sente feliz com os resultados alcançados pela Apae, com quem o seu departamento mantém parceria. “Vimos dando total apoio à Apae, um laço que se estreita a cada dia mais”, destaca.

EDUCAÇÃO INFANTIL

A unidade dois da Escola Municipal Maria da Penha Ivone Abrão também comemorou o fim de ano. O educandário se enfeitou para acolher as crianças no último dia do ano letivo. No pátio da escola, foi instalado um pula-pula e desenvolvidas várias atividades de lazer. A merenda também foi incrementada, um cardápio montado especialmente para a data.