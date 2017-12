Coordenação de pesquisa premia alunos e professores que se destacaram com projetos apresentados

CARATINGA – No dia 4 de dezembro, segunda-feira, às 19h30 o coordenador de Pesquisa da Faculdade Doctum Rodolfo Assis de Caratinga, organizou a cerimônia de premiação dos alunos e dos professores que se destacaram nos projetos dos X e XI Ateliê Científico. Foram selecionados o melhor projeto de cada curso, nos dois semestres de 2017.

Durante a premiação, os alunos destaques foram convidados à frente do auditório, onde receberam o certificado de Honra ao Mérito, juntamente com os respectivos professores que orientaram na elaboração dos trabalhos.

Esse evento é uma realização da Doctum Caratinga, para parabenizar e conferir o certificado especial para os alunos que foram destaque nas duas edições do Ateliê Técnico Científico de 2017. Ele é organizado pelos coordenadores dos Cursos, pela Coordenação Acadêmica, pela Coordenação de Pesquisa e pelo Administrativo, especialmente o Departamento de Comunicação que tem papel importante nessa tarefa.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais Alexandre Leitão, “a noite da premiação dos melhores trabalhos do Ateliê Científico deste ano, foi muito especial, onde pudemos premiar os melhores trabalhos de 2017, que é a iniciativa científica do aluno, tendo as ferramentas do conhecimento, também aliado a criatividade e a inovação, nós tivemos uma noite muito bonita, muito festiva e de muito destaque, para os alunos”.

O evento é extremamente importante, porque nós buscamos reconhecer a excelência, o zelo e a dedicação dos alunos que se tornaram destaques, diz o coordenador de Pesquisa, professor Rodolfo Assis. E completa “esses trabalhos já foram publicados em evento, então possuem uma certificação específica, mas terão a oportunidade de publicar em inteiro teor os seus trabalhos, em outro mecanismo de publicação, que será disponibilizado a partir do ano de 2018.

A Faculdade Doctum investe e incentiva a publicação de novos alunos, de modo a sinalizar para o mercado que estes acadêmicos têm excelência. A Doctum tem como diretriz base o foco no aluno, e o investimento em pesquisa é um dos caminhos possíveis para garantir e estimular o aluno a ter papel proativo na sua formação e desenvolvimento de competências. Para o aluno que investe em Pesquisa, É extremamente importante tanto do ponto de vista do desenvolvimento da maturidade do profissional, em razão do desenvolvimento da capacidade crítica e autonomia, quanto como diferencial no mercado de trabalho.

E destaca o professor Rodolfo Assis, “mesmo com a retração do governo no investimento em pesquisa, a Doctum permanece segura e firme, cumprindo o seu papel de fornecer a melhor qualificação ao seu aluno e a abertura na pesquisa é uma destas áreas”.