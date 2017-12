UNEC leva alunos de Pós-graduação ao CASU para visita técnica

Coordenadora e professora acompanharam alunos para participarem de aula prática sobre Farmacologia Intensiva ministrada na Unidade de Terapia Semi-intensiva Adulto do Hospital Casu

CARATINGA – O UNEC avança com os cursos de Pós-graduação Lato Sensu. Num deles, o curso de “Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal e Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Unidade de Terapia Intensiva e Adulto Neonatal”, o Centro Universitário de Caratinga realiza visitas periódicas com alunos ao Casu. Na tarde de sábado (9) foi realizada mais uma aula com atividades especialmente programadas para os pós-graduandos no Hospital.

A psicóloga Claudia Silveira Domiciano coordena os cursos e conta que essas turmas são compostas por Enfermeiros e Fisioterapeutas. “O curso de Pós-graduação tem a duração de 12 a 15 meses. Essa é a terceira turma consecutiva. Iniciamos com a primeira turma em 2015, continuamos com outra turma no ano passado e avançamos com esse efetivo grupo de profissionais de saúde em 2017”.

De acordo com professora Gisele Vitali, na disciplina Farmacologia Intensiva, a visita técnica tem o objetivo de oferecer novas oportunidade de assimilação de conteúdos aos alunos. “A aula prática vem para conciliar a teoria que foi ministrada pela manhã em sala de aula. Estes alunos fazem parte da terceira turma consecutiva desses cursos de Pós-graduação do UNEC e hoje realizaram mais uma visita técnica ao Hospital Casu”.

“Os participantes puderam ver na prática como é a aplicada à Farmacologia Intensiva no paciente crítico”, reforça a professora. “As experiências adquiridas na prática ajudam na fixação de conteúdos. Este tipo de pedagogia proporciona mais experiências aos pós-graduandos”.

“É importante a atuação multidisciplinar junto ao paciente. Graças a essa visita técnica temos acompanhado a necessidade da multidisciplinaridade para podermos aprender mais e assim oferecer o melhor para os pacientes. Este tipo de aula oferece crescimento pessoal e profissional”, finaliza a coordenadora Claudia Silveira.