Secretária executiva do Cides Leste é eleita na chapa da nova diretoria do COSECS-MG

DA REDAÇÃO – Aconteceu na última quinta-feira (7), na sede no Colegiado dos Secretários Executivos dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais (COSECS-MG), em Belo Horizonte, a eleição para composição da mesa diretora do biênio 2018-2019. Duas chapas foram apresentadas, sendo a vencedora composta pelos seguintes membros: Narcélio Alves (presidente), Marco Aurélio (vice-presidente), Vania Vieira Franco (secretária) e Larissa Tatiane (tesoureira).

Vânia Franco, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (CIDES LESTE), agradeceu a todos que depositaram a confiança na sua chapa e se colocou à disposição para colaborar com o crescimento e reconhecimento dos consórcios mineiros.

O COSECS-MG/APP

O COSECS-MG/APP – Colegiado de Secretários Executivos dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais / Agência de Políticas Públicas é uma entidade colegiada, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A entidade atua como um órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de Minas Gerais.

O COSECS-MG funciona à rua Rio de Janeiro, 471, 10º andar, Centro – Belo Horizonte em Minas Gerais – CEP nº 30160-040.