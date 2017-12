Projeto Trem de Minas faz última apresentação do ano em Caratinga

DA REDAÇÃO- A musicalidade e os compositores de Minas Gerais de todas as gerações inspiraram o violonista Nathan Vieira e o pianista e maestro Eroni Mendonça a criarem o Projeto Trem de Minas, onde apresentam composições em releituras acústicas em piano, violão e voz de obras significativas da música mineira.

O show possui um repertório diverso abarcando a produção existente em Minas, desde os grandes clássicos do Clube da Esquina, Milton Nascimento e Beto Guedes, por exemplo, até o universo jovem da canção popular mineira, como Skank, Jota Quest, Tianastácia e Pato Fu.

Para a 7ª edição desse show que já está virando tradição em Caratinga, a dupla convida a cantora Analígia e como novidade no projeto, uma apresentação de dança de salão junto com a música ao vivo, que ficará a cargo da bailarina Juliana Anselmo e sua equipe.

“É uma apresentação diferente. Intimista e com grande interação com o público. E que dessa vez vem muito mais encorpada com a participação dessa outra arte que é adança, agregando ainda mais à musicalidade.” Diz Nathan Vieira sobre o show. “São músicas de qualidade e que representam as tradições musicais e os valores do povo mineiro”, completa o maestro Eroni Mendonça.

O show do Projeto Trem de Minas será realizado nesta sexta-feira (15), às 19h30, no Casarão das Artes em Caratinga. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos diretamente com os músicos ou no Centro Cultural Casarão das Artes – Rua João Pinheiro, 154.