Comemorações do natal encerram atividades do Lions Clube Itaúna em 2017

CARATINGA – “Um ano de muito trabalho, de muito serviço desinteressado”, resumiu a presidente Clotilde Junqueira, ao fazer o balanço das atividades do Lions Clube Caratinga Itaúna, em 2017. Para encerrar as inúmeras atividades de seu primeiro semestre à frente do Lions Itaúna, a diretoria 2017/2018 preparou uma bonita festa de natal para a família leonística, a qual teve início às 20 horas, na sede do clube, no bairro Limoeiro. Momento de oração, de agradecimento, de reflexão e de emoção, conduzido por Rosângela, que recitou uma mensagem natalina de autoria do Papa Francisco. Em seguida foi feita a apresentação de um vídeo, de autoria de Eugênio Maria Gomes, embaixador de LCIF, diretor de Comunicações do Clube e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA. Uma bela mensagem de natal, com imagens das atividades desenvolvidas e da família leonística. “Não são os coloridos das ruas, os enfeites ou os presentes que dão ao natal seu verdadeiro significado. Não são as coisas exteriores que fazem o natal acontecer. O natal acontece dentro do coração da gente, no coração de cada membro desse clube. O verdadeiro sentido do natal só se concretiza quando nosso coração e a nossa mente estão abertos para as coisas do alto, para o Espírito que não se vê, que não se toca, mas que acontece dentro de nós, através de nossas ações, da amizade e do amor. Que não haja em nossa alma qualquer espaço escondido ou obscuro, fechado à luz e a Deus. Entreguemos a Ele as nossas preocupações, temores, angústias e rixas, para que Ele as transforme em paz, amor e esperança. Que em 2018 retornemos ao trabalho ainda mais fortes, ainda mais animados e prontos a ajudar, desinteressadamente, a todos que precisarem”, registrou Eugênio na mensagem apresentada a todos os presentes.

Foi um clima de muita alegria, ao som de músicas natalinas e um jantar com um cardápio variado e impecável de deliciosas guloseimas, finalizado por um ótimo jantar, tudo elaborado por Julimara Pessine e sua equipe e executado por Tereza. O clima alcançou seu ápice na alegria e emoção das crianças ao verem a entrada do Papai Noel, que com sua animação trouxe presentes a todas as crianças. Para a presidente Clotilde, o sucesso da noite pôde ser visto na alegria e no sorriso de todos e em especial das crianças. “Só temos a agradecer a Deus por tudo, em especial, por termos a companhia e o apoio dos sócios do clube, pela amizade e companheirismo que existe entre nós e por termos, como grupo de serviço que somos, oportunidades de ajudar a quem precisa, de uma forma absolutamente desinteressada. O nosso desejo é o Itaúna seja, cada vez mais, um clube atuante. Agradecemos a sociedade caratinguense que nos demonstra todo apreço, respeito, confiança e credibilidade, através das mais diversas manifestações e também, através da participação nos eventos que realizamos. Sempre que planejamos alguma atividade o fazemos com a certeza de que podemos contar com o apoio da sociedade caratinguense, que confia em nós. Desejamos a todos os mais sinceros votos de um santo e feliz natal e um ano novo repleto de realizações”, registrou Clotilde Junqueira. Na mesma noite, cumprindo no seu ideal de “Servir Sempre e Desinteressadamente”, os presentes fizeram doações de alimentos em favor da casa de amparo dos irmãos de rua de Caratinga.