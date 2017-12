Km 95 da BR-262 está em meia-pista por conta de cratera

DA REDAÇÃO – A BR-262 está em meia-pista no km 95 por conta de um deslizamento de parte do barranco, que abriu uma cratera na margem da estrada. O local é próximo ao trevo de Abre Campo.

As águas do rio provocaram o deslizamento do local e, por conta disso, o DNIT teve que impedir o trânsito numa das pistas. Já foi sinalizado o trecho, mas é necessária atenção dos motoristas no local.

Nesta terça (5), a Prefeitura de Abre Campo decretou situação de emergência, assim como pelo menos outras quatro cidades da Zona da Mata – Santo Antônio do Grama, Urucânia, Santa Cruz do Escalvado e Rio Casca.