Casarão das Artes exibe “Projeto Reformadores”

Na noite da última quarta-feira (6) foi exibido, no Casarão das Artes, o filme “Projeto Reformadores”

DA REDAÇÃO – O Casarão das Artes exibiu na última quarta-feira (60 o filme ‘Projeto Reformadores’. A produção foi realizada pela Doizel, uma dupla de filmmakers do Rio de Janeiro formada por Nathanael Leitão e Raphael Dusi, que buscam formas criativas de expor a sua cosmovisão. A repercussão do Projeto Reformadores, primeiro filme da dupla, rendeu milhares de visualizações no YouTube, múltiplas exibições em igrejas pelo Brasil afora, e, mais recentemente, o prêmio de Melhor Telefilme no FICA (Festival Internacional Colaborativo Audiovisual).

O filme visa homenagear os 500 anos da Reforma Protestante contando como ela foi vivida no passado, por meio de um ministro enviado por Calvino à França Antártica no Brasil do século 16, ilustrar como ela é vivida hoje, através de uma jovem carioca que sonha em ser uma missionária, e projetar como ela pode ser vivida no futuro. Ao longo do filme é mostrada a evolução do espírito reformador como o cerne da narrativa que atravessa linhas temporais diferentes para chegar à mesma conclusão: um reformador é qualquer um que transforma o seu contexto utilizando os valores da Reforma Protestante.

FICHA TÉCNICA

Direção, Produção e Roteiro: Doizel

Direção de Fotografia: Diogo Boavista

Direção de Arte: Duda Monteiro

Coprodução: Diogo Boavista e Deborah Cabral Dusi

Figurino: Priscila Rosa

Maquiagem e Cabelo: Flora Martins

Preparação de Elenco: Alain Catein

Trilha Sonora Original: Estêvan de Oliveira

Elenco Principal: Samir Hauaji Gabi Porto Thiago Justino Hamilton Dias Sofia Rocha Arthur França Alain Catein