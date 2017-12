Tráfego de caminhões pesados danifica asfalto da Avenida Professor Armando Alves da Silva

Prefeitura de Caratinga afirma que realizará obra complementar para reparar toda a pavimentação. Custos serão repassados para empresa responsável pelos veículos, que já teria sido notificada

CARATINGA– Quem passa pela Avenida Professor Armando Alves da Silva tem observado que o asfalto está se danificando aos poucos. Rachaduras são visíveis e um buraco se formou em um trecho da pista. O assunto foi levantado durante a reunião da Câmara de terça-feira (5) pelo vereador Mauro da Água e Luz (PDT), que argumentou que o problema poderia ter sido causado por excesso de peso de caminhões que transitam pela via.

O DIÁRIO entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga, que esclareceu por meio da Assessoria de Comunicação que, recentemente, uma empresa responsável por duas obras na Avenida Professor Armando Alves da Silva e que utiliza caminhões pesados na via foi notificada, “sendo constatado que esse trânsito pesado provocou as rachaduras e consequentemente o buraco”.

Ainda afirma que a Secretaria de Obras aproveitou o “breve momento sem chuva” e cobriu o buraco com asfalto. “Após esse período de chuva, uma obra complementar será feita na Avenida, com o intuito de reparar toda a pavimentação. Os custos serão repassados para a empresa”.