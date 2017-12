FUNEC arrecada donativos para Rio Casca e estende campanha até a próxima semana

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) anunciou, esta semana, que também está participando da campanha organizada pelo Orbis Clube de Caratinga para ajudar a população de Rio Casca. O município, onde várias pessoas estão desalojadas, foi um dos mais afetados pelas chuvas dos últimos dias. Depois de disponibilizar as Unidades 1 e 2 do UNEC como postos de coleta, centenas de itens já foram recebidos e organizados para que sejam entregues, tais como roupas, calçados, agasalhos, alimentos, produtos de higiene, brinquedos, entre outros.

Paralelamente à realidade atual, o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, citou as enchentes que atingiram Caratinga nos anos de 1973, 2003 e 2004. “Rio Casca está sofrendo muito, assim como já sofremos aqui, porém agora numa proporção muito maior. Sabemos o quanto é difícil se reerguer, limpar tudo o que as chuvas causaram. Então, estamos muito felizes hoje em ver os funcionários chegando com doações. É um momento de muita tristeza, mas tenho certeza que, juntos, vamos ajudá-los a vencer essa etapa de dificuldades”, ele defende.

Além do que foi doado por funcionários, professores e estudantes, os achados e perdidos – materiais esquecidos na escola e que não são reclamados após um tempo – da Escola Professor Jairo Grossi também fizeram parte dos donativos. Outra instituição que resolveu aderir à campanha foi o Lions Clube Caratinga-Itaúna. Com a parceria, a presidente, Clotilde Ferreira, aproveitou para convidar aos associados.

“O Lions Clube Caratinga-Itaúna mais uma vez se junta ao UNEC e ao Orbis numa campanha solidária, desta vez por Rio Casca e também por São Pedro dos Ferros. No momento, eles precisam de materiais de limpeza; a cidade precisa ser limpa primeiramente para depois receber os demais materiais. Então, quero pedir à população de Caratinga que já passou por isso: hoje está na hora de devolvermos o que fizeram por nós no passado. Peço a todos da população, aqueles que já foram e mesmo que nunca foram afetados por chuvas fortes, que ajudem conosco. E como estamos empenhados juntos com o UNEC, nosso ponto de coleta será na instituição”, convoca.

Com o sucesso das doações até agora, a FUNEC resolveu estender o prazo da campanha até terça-feira da próxima semana. Os donativos serão encaminhados para Rio Casca e também para outras cidades necessitadas. “O que já recebemos são doações de professores, funcionários e alunos da Fundação Educacional de Caratinga. Mas a FUNEC é um ponto de coleta. A Unidade 1 e 2 e Anexo 2 – antigo mosteiro das irmãs de Caratinga – estão a disposição para receber. Até terça-feira estaremos, então, com essa campanha criada pelo Orbis e abraçada por nós”, ressalta Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Administração do UNEC.