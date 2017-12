Funec-Casu participa do I Seminário de Queimaduras, em Janaúba

Prefeitura de Janaúba, por meio da SOBENFeE/MG e outras sociedades científicas realizam capacitação para profissionais de Saúde atenderem às vítimas do incidente em creche

DA REDAÇÃO– O presidente Regional da SOBENFeE/MG (Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética/Minas Gerais), Wendel José Teixeira, enfermeiro especialista do Centro de Prevenção e Tratamento Avançado de Feridas do Casu – Centro de Assistência à Saúde FUNEC, participou do I Seminário de Feridas com Ênfase no Tratamento de Queimaduras de Janaúba/MG.

O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes, realizou a solenidade de abertura do evento na segunda-feira (4) juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Renato Quimas. O encontro foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde sob a coordenação da enfermeira Raquel Campos e foi encerrado na terça-feira (5).

A SOBENFeE apoiou o I Seminário de Janaúba e também foi representada pela Presidente Nacional enfermeira Mara Blanck e pelos enfermeiros Fernando Caldeira e Raquel Campos. Também estiveram presentes a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), representada pela médica pediatra Dra. Maria Cristina Serra, pelo cirurgião Dr. Aluízio Couto, pela fisioterapeuta Marilene Massoli, pelas enfermeiras Izabela Honorato, Diretora de Enfermagem do CTQ Hospital João XXIII, e Rubia Carneiro Coronel da Aeronáutica e diretora de Enfermagem do CTQ Hospital Militar do Galeão. “Foi um evento histórico para o Norte de Minas”, salientou Mara Blanck ao se pronunciar no encerramento do evento.

Para o representante do Casu, Wendel Teixeira, as metas do Seminário foram alcançadas. “O objetivo é que no pós-trauma as vítimas diretas e indiretas do ocorrido na creche pudessem contar com um acompanhamento adequado, por isso considero o evento um grande sucesso. Os participantes demonstraram interesse pelo assunto e buscaram informações sobre como prestar um melhor atendimento às vítimas”.

Relembrando o caso

Em Janaúba, na manhã do dia 5 de outubro o vigia Damião Soares ateou fogo à creche “Gente Inocente” onde trabalhava. Havia 75 crianças e 17 funcionários no local. As vítimas foram socorridas em hospitais da cidade e da região. Os casos mais graves foram atendidos pelo Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Treze pessoas morreram entre elas, o vigia.

Capacitação de profissionais de Saúde

Em nome do Casu, o enfermeiro Wendel Teixeira lamenta o fato ocorrido e as mortes. “O Casu incentivou para que viéssemos realizar a palestra “Prevenção e Tratamento de Úlceras por Pressão”. Ele explica que, imediatamente após o ocorrido na creche, a SOBENFeE e outras sociedades científicas se mobilizaram para oferecer auxílio no atendimento às vítimas. “Além disso, foi oferecida uma capacitação para que profissionais de Saúde pudessem prestar um atendimento de excelência no período pós-alta. Essa capacitação é voltada para toda Rede de Saúde do município: o programa abrange deste a Atenção Primária à Saúde Mental, passando pelo acompanhamento fisioterapêutico, treinamento da equipe médica e de enfermagem, técnicos de enfermagem, agentes de Saúde e em hospitais da cidade”.