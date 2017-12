População questiona suposto descarte irregular de caixões em área do cemitério de Caratinga

Prefeitura explica que material é depositado em local específico por não haver outra área onde o trator e o caminhão têm acesso para retirá-lo

CARATINGA– As imagens que começaram a circular nas redes sociais na terça-feira (15) mostram ossadas expostas, lixos e caixões abertos dispensados dentro do cemitério de Caratinga. A denúncia chamou atenção e muitas pessoas passaram a questionar de quem seria a responsabilidade de manutenção dos túmulos e se houve descarte irregular deste material.

A Reportagem esteve no cemitério na manhã de ontem, para verificar a situação. Os caixões continuavam no mesmo local apresentado na denúncia. Além disso, o DIÁRIO DE CARATINGA apurou que há um procedimento preparatório tramitando na 5ª Promotoria de Justiça para apurar suposta “falta de vigilância, cuidado e limpeza de sepulturas no cemitério do município de Caratinga pela administração municipal. O procedimento visa apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto e após sua conclusão, o MP promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil.

PREFEITURA DE CARATINGA

O DIÁRIO entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber mais informações sobre o assunto. Sobre esta questão, em nota, a Assessoria de Comunicação informou que o município tem a “obrigação de limpar e cuidar do cemitério, mas a construção do túmulo e sua manutenção são de responsabilidade dos familiares, da família. É bem particular”, citou.

Ainda de acordo com a nota, o cemitério tem mandado notificações para os responsáveis pelos túmulos abandonados e “eles não respondem”. “Mas, a prefeitura tem trabalhado nesta questão. O Projeto de Lei nº 015/2017 tem entre as propostas de melhorias para o cemitério, a regulamentação dos túmulos. O prazo de 90 dias começa a ser contado a partir de janeiro. Não havendo resposta do responsável pelo túmulo, é emitida uma notificação no Diário Oficial que em caso de não resposta, os túmulos abandonados, voltam a ser disponibilizados para as pessoas outros munícipes”.

Ainda de acordo com a Assessoria de Comunicação, Júlio Cesar de Almeida, administrador do cemitério, informou que todos os dias são realizadas capina, varrição, limpeza, entre outros trabalhos administrativos de correção de alvará de sepulturas. Sobre o lixo encontrado em local específico, a administração esclarece ele precisa ser depositado ali, por “não haver outra área no cemitério onde o trator e o caminhão têm acesso para retirá-lo. A retirada é feita periodicamente de acordo com a solicitação, mas tal solicitação não ocorre antes de haver um montante que justifique o serviço que a máquina faz. O lixo por si testifica que estão sendo realizados os trabalhos citados acima, além da capinação entre os túmulos e das áreas mais altas”, finaliza