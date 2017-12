Animal solto às margens da pista provoca acidente na BR-116

DA REDAÇÃO – Um acidente foi registrado na madrugada de ontem no km 538 da BR-116, em Santa Rita de Minas. Uma vaca que estava às margens da rodovia, entrou na pista e colidiu contra uma Kombi, placas de São Gonçalo (RJ).

O motorista Mário Mesquita disse que seguia com destino ao distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga. Segundo ele, uma vaca saiu do acostamento e acertou a frente do veículo. Pela força do impacto, o motorista acabou sofrendo ferimentos leves na região das pernas, e não quis ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga, pelos bombeiros militares. Mário afirmou que após a batida, a vaca se levantou, atravessou a pista e sumiu no acostamento.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.