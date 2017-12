PM apreende drogas nos bairros Limoeiro e Santa Zita

CARATINGA – Nesta quarta-feira (6), a Polícia Militar realizou operações que resultaram em apreensões de drogas nos bairros Limoeiro e Santa Zita. Dois suspeitos foram detidos pelo militares.

Limoeiro

Durante operação na rua Antônio Mafra, no bairro Limoeiro, os policiais abordaram um jovem, 18 anos. Ele estava sentado próximo a um lote vago e nada de ilícito foi encontrado com o jovem, mas quando os militares iniciaram varredura, o suspeito fugiu entrando por vielas e pulando muros. Porém o aparelho celular do suspeito ficou com os policiais.

Os militares fizeram vistoria pelo local e encontraram, embaixo de tijolos, 22 tabletes de maconha, balança digital e um simulacro de arma de fogo. O material foi apreendido pelos policiais. O suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.

Santa Zita

Na rua Zeferino Ferreira Neto, bairro Santa Zita, os militares recolheram oito papelotes com cocaína e R$ 57,70. Josué Antônio Dias, 18, e um menor, 16, foram detidos pela PM.

Os policiais foram informados que Josué Antônio, mais conhecido como ‘Tué’, estaria traficando drogas junto de um adolescente. Diante da denúncia, os militares foram até a rua Zeferino Ferreira Neto e localizaram os suspeitos. Foi feita abordagem e com Josué foram encontrados 35,70 reais. Já o adolescente tinha 22 reais.

Foram feitas buscas nas proximidades e os militares encontraram oito papelotes com cocaína. Segundo a PM, Josué forçou o menor para que ele assumisse a propriedade da droga. No entanto, ele acabou preso por tráfico e corrupção de menor.

Josué e o adolescente foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.