Escola Prof. Jairo Grossi comemora encerramento do ano para alunos da educação infantil

CARATINGA – Com o tema “Uma noite em Hollywood”, a Escola Prof. Jairo Grossi registrou o encerramento da primeira fase escolar dos alunos da Educação Infantil com um belo evento, no último sábado (02) no Ginásio Dário da Anunciação Grossi, na Unidade I do UNEC. Pais e familiares foram conferir o momento que representa a primeira de muitas conquistas para as crianças.

Dona Áurea Leão, avó de Daniel, veio especialmente para prestigiar o netinho: “Ah, é uma emoção muito grande. Eu saí de muito longe, de Curvelo, só para ver a formatura dele. E ele queria que a vovó viesse”. A mãe dele, Ana Angélica Leão, também estava emocionada: “É meu primeiro filho e é a primeira formatura de muitas, se Deus quiser. Então a gente fica muito feliz”, comentou.

Outra formanda, Amanda Marques Meireles, de cinco anos, estava acompanhada do pai coruja. Marcos Roberto Meireles falou sobre a empolgação da filha: “Pra gente é muito grandioso estar aqui, em um momento desses, que é o momento dela. Ela está saindo do segundo período, indo para o primeiro ano e desde o início da semana ela estava empolgada, então a gente também estava ansioso para estar aqui e prestigiá-la”, comentou o empresário.

Para muitas crianças, o encerramento da Educação Infantil é o fechamento de um primeiro ciclo, que é o da primeira fase escolar. O tema escolhido foi para proporcionar glamour e exuberância à noite, e todos os presentes ficaram encantados. E todos os anos, a Escola Jairo Grossi faz sempre uma grande festa para comemorar esse marco.

De acordo com a supervisora Angélica Nunes, a Escola Professor Jairo Grossi valoriza muito o momento. “É um orgulho imenso, grandioso, conseguir trazer o aluno até aqui, sentir aquele prazer de missão cumprida por tudo que nós fizemos, tudo que nós pudemos contribuir na vida de cada criança”.

Na ocasião, uma surpresa foi revelada aos pais: uma apresentação de teatro feita pelos alunos foi gravada e exibida no evento. Eles também foram chamados individualmente para receber uma lembrancinha. “Este momento é muito importante para eles. É a primeira de muitas conquistas que virão”, completou Angélica Nunes.