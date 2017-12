Alunos do Curso de Engenharia Elétrica realizam a “Robô Copa – Doctum 2017”

CARATINGA – Aconteceu na noite de quinta-feira (30/11), a primeira Robô Copa, promovida pelo curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Doctum de Caratinga. O evento aconteceu na quadra da Doctum, onde os acadêmicos travaram as batalhas de Sumô de Robô e o Campeonato de Drone. Os robôs e drones, utilizados nas disputas são desenvolvidos e criados pelos próprios acadêmicos do curso, contendo habilidades e forças específicas para se destacarem nas apresentações.

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Joildo Fernandes, “a primeira Robô Copa, foi um sucesso, no ponto de vista acadêmico, os alunos fizeram uma aplicação prática, do que eles estudam dentro da sala de aula, vivenciando problemas, buscando soluções de forma autônoma. O encerramento do segundo semestre de 2017, culminando com o evento, foi um momento de confraternização e lazer, onde os alunos se reuniram e confraternizaram, então foi muito importante, porque o curso sempre busca o amadurecimento do aluno, a autonomia do aluno e esses eventos que proporcionam a prática são muito importantes para a preparação do futuro profissional, que estará pronto para o mercado de trabalho assim que sair do curso. Eu considero que o evento foi um sucesso e espero que ele possa continuar acontecendo semestralmente”.

Alunos, alunas e professores estiveram presentes e prestigiaram a Robô Copa. Inclusive contou com a visita do Diretor de Relações Institucionais, Alexandre Leitão, que elogiou e admirou muito os trabalhos apresentados. Segundo a aluna do 8º período de Engenharia Elétrica, Nataly Paula do Nascimento Araújo, que participou da batalha de Robôs disse “Eu adoro a área de Robótica e também de automação e pretendo continuar nela”. Nataly expôs juntamente com as colegas de equipe: Mariana Ferreira e Emília Fernandes Ferreira dos Santos, as alunas mostraram que o curso de Engenharia Elétrica não é só para meninos.

O professor Daniel Mageste, do curso de Engenharia Elétrica, destacou que esse projeto tem o intuito de ampliar o conhecimento dos alunos, para além da sala de aula e isso a gente consegue de acordo com a competitividade que é estimulada, cada um tenta ser melhor do que o outro. O nível dos alunos está muito bom, por exemplo, a criação de um drone, exige um nível de complexidade muito grande, e depende de um entendimento de engenharia mais complexo, então os alunos tiveram que buscar além da sala de aula para desenvolver os trabalhos.