5º DESAPEGA ESTÁ CANCELADO

Evento que estava marcado para 9 e 10 de dezembro será reagendado para fevereiro

CARATINGA – A 5ª edição do projeto Desapega, prevista para o próximo final de semana, está cancelada. A decisão foi tomada durante uma reunião entre os parceiros e organizadores, na última terça-feira (05). O evento, que estava marcado para os dias 9 e 10 de dezembro, será reagendado para o início de 2018. De acordo com o co-organizador da iniciativa e pró-reitor do UNEC, professor Eugênio Maria Gomes, a decisão se deu em razão das chuvas e do comprometimento do espaço.

Falando em nome dos parceiros do projeto – Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), Lions Clube Caratinga Itaúna, Movimento Amigos de Caratinga (MAC), Tiro de Guerra de Caratinga e demais voluntários – Eugênio lamentou o anúncio. “Infelizmente tivemos que cancelar. Nós já sabíamos que essa 5ª edição seria num espaço reduzido, porque o Ginásio do UNEC está sendo utilizado para formaturas e outros eventos em andamento. Então, nós usaríamos a parte externa, mas a previsão de chuva para esse período é muito grande. Isso inviabiliza o Desapega, no sentido de receber as contribuições, de as pessoas fazerem a retirada no domingo, de não poder acolher todo mundo numa área sem que se molhem”, justifica.

O Desapega foi criado em 2016 com um propósito socioambiental, para incentivar o consumo consciente. A ideia é que as pessoas levem aquilo que não usam mais e que está em bom estado, para que ao mesmo tempo possam adquirir na feira aquilo que lhes for necessário: uma troca solidária e sustentável. A cada edição, o evento reúne mais adeptos da ideia. Agora, a nova data do próximo evento está prevista para o mês de fevereiro.

“Aqueles que juntaram algumas doações, contribuições para participar do projeto agora, se puderem guardar vai ser bom, em fevereiro vamos recolher do mesmo jeito. Se for algum item que não pode esperar, existem muitas campanhas de finais de ano, instituições precisando, Natal das crianças, Natal sem fome, entre outras campanhas em andamento. Inclusive cidades que foram atingidas por enchentes estão precisando. Façam suas doações ou, se puderem esperar, no próximo ano estaremos de volta com o Desapega”, acrescenta.