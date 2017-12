FUNEC adere a campanha solidária em prol de Rio Casca

Instituição disponibiliza pontos de coleta e arrecada itens diversos para ajudar população afetada pelas chuvas no município

DA REDAÇÃO – A população tem acompanhado pelas redes sociais, nos últimos dias, imagens chocantes do que a chuva vem causando a algumas cidades de Minas Gerais. Um dos casos que mais está chamando a atenção é do município de Rio Casca, localizado na Zona da Mata mineira. Para ajudar as principais necessidades da população afetada, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) está aderindo à campanha do Orbis Clube para arrecadação de itens diversos.

Segundo o pró-reitor de Administração do UNEC, professor Eugênio Maria Gomes, a iniciativa busca unir forças para socorrer aqueles que necessitam. “Recebemos a convocação da professora Mirian Mangelli, presidente da Fundação, e do professor Antônio Fonseca, reitor do Centro Universitário, a nos reunirmos em favor a essas cidades mais próximas, principalmente Rio Casca, que está sofrendo muito com as enchentes. Vimos pelas redes sociais que já está em andamento uma campanha organizada pelo Orbis Clube, por isso estamos nos colocando também como apoio”, explica.

Desde os últimos dias, enchentes, deslizamentos de encostas e desabamentos vem atingindo Rio Casca. Muitas casas foram afetadas pelo volume de água. Tendo em vista a previsão de chuvas ainda para os próximos 15 dias e o alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), grande parte da região leste de Minas Gerais está caracterizada como área de risco. Durante a reunião de lançamento da campanha ontem, Eugênio lembrou das enchentes que atingiram Caratinga em 2003 e 2004 e acredita que o momento seja oportuno para se ter solidariedade com o próximo.

“Estamos colocando nossas Unidades à disposição. É muito importante que façamos uma campanha rápida de arrecadação. As pessoas em Rio Casca estão precisando de roupas, alimentos não perecíveis, água, fraldas. Isso são as principais necessidades, mas se as pessoas tiverem outros itens que queiram doar, é só procurar os postos de coleta do UNEC e do Orbis”, anuncia o pró-reitor. As doações poderão ser recebidas na Unidade I do UNEC, Centro de Caratinga, e Unidade II, Bairro das Graças.

Francisca Pires, diretora da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC -, aproveitou para compartilhar o recado com a comunidade escolar. “Convoco todos da Escola Professor Jairo Grossi para estarem conosco neste momento, fazendo sua doação, sua contribuição. Vamos ajudar nossos irmãos, seja com água, com alimentos, com agasalhos. Já passamos por isso em Caratinga, sabemos o que é perder tudo. Então, peço aos pais de alunos, aos alunos, vamos ser solidários”, declara.