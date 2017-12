FAVENI é destaque no segmento de Educação

CARATINGA – Desde 2012, Caratinga conta com uma grande instituição educacional, que é a FAVENI. Inicialmente, a instituição chamava-se Alfa, fundada pelo seu diretor Leandro Xavier e no ano de 2015 houve a junção com a FAVENI, sediada em Venda Nova do Imigrante (ES). E conforme a direção, trata-se de uma instituição educacional moderna, “comprometida com os princípios e os valores éticos e morais com o objetivo de preservar os direitos de cidadania contribuindo para assegurar a efetiva melhoria e desenvolvimento socioeconômico da população”.

De acordo com a diretora Sheila Valquíria Gomes Timóteo, a instituição cresce de acordo com as exigências do mercado e adquiriu a Faculdade Dom Alberto, em Santa Cruz do Sul (RS), e recentemente a Futura, em Votuporanga (SP), “com objetivo de se tornar uma das maiores empresas no segmento de Educação”.

Nessa entrevista, a diretora Sheila Timóteo fala dos avanços e benefícios da FAVENI.

Quando a FAVENI se instalou em Caratinga?

No ano de 2012, nosso diretor Leandro Xavier Timóteo fundou o Instituto Educacional ALFA, iniciando suas atividades de forma independente, através de um convênio de colaboração mútua com uma Instituto de Educação Superior. Os trabalhos como Instituto permaneceram até o mês de abril de 2015, quando surgiu a oportunidade de ocorrer a junção do Instituto Educacional ALFA com a FAVENI (Faculdade Venda Nova do Imigrante), com seu núcleo de pós-graduação aqui em Caratinga ofertando cursos em todo Brasil.

No entanto, no final do ano de 2016 surgiu a oportunidade de adquirir a Faculdade Dom Alberto, que está localizada mais especificamente na cidade de Santa Cruz do Sul, na região do Vale do Rio Pardo (RS). Em setembro de 2017 nosso mantenedor Leandro adquiriu mais uma faculdade, a FUTURA, formando agora a Rede Futura de Ensino, que tem como objetivo se tornar uma das maiores Empresas do Segmento de Educação – EAD, do país.

Com sua oferta nacional e sua sede em Venda Nova do Imigrante, por que a escolha de sediar o núcleo de pós-graduação aqui?

Leandro, nascido na cidade de Caratinga, sempre teve o sonho de trazer mais oportunidade de emprego e crescimento para cidade. Ele acredita que a cidade possui muitos profissionais capacitados, além, de poder ficar próximo da família e amigos.

Qual a principal oferta da FAVENI?

Nossa principal oferta são os cursos de pós-graduação. São ofertados mais de 800 cursos, nas áreas de Educação, Empresarial, Engenharia, Direito, Saúde, Serviço Social, Teologia e Trânsito. Com foco em pessoas graduadas, interessadas em se especializar para atender o mercado de trabalho e atingir o crescimento profissional ao preço acessível de a partir de 99,00 reais mensais. Mas, iniciamos um novo projeto no início do mês de novembro, a ofertando cursos de Graduação EAD pela Faculdade Futura, com os cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis com mensalidades a partir de R$109,00.

Você citou o valor mensal de “a partir de 99,00 reais mensais”. Qual o motivo do preço acessível?

Nosso objetivo é contribuir com a especialização de profissionais, provendo a oportunidade de educação a todos a preço justo e ensino de qualidade. Além do que, o curso a distância traz essa vantagem da flexibilidade de tempo e o preço acessível, tanto nas mensalidades como no material didático que é todo gratuito e já vem incluso na plataforma virtual do aluno.

Qual a duração dos cursos?

Os cursos de pós-graduação e capacitação tem sua conclusão atrelado a carga horária. A pós-graduação pode ser concluída entre 6 e 18 meses. Já a graduação tem duração de 4 anos.