Comércio funcionará normalmente amanhã

No feriado de Imaculada Conceição, lojas estarão abertas de 9h às 19h

CARATINGA- O comércio de Caratinga funcionará normalmente amanhã. De acordo com cronograma divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), nesta sexta-feira (8), feriado municipal de Imaculada Conceição, os estabelecimentos comerciais vão manter as portas abertas no horário de 9h às 19h. Os funcionários que trabalharem nesta data terão direito a uma folga.

Já o horário especial de Natal tem início no dia 18 de dezembro, com o comércio funcionando de 9h às 20h. Na reta final para as festividades, o cliente terá um prazo ainda maior para fazer as suas compras: no dia 22 de dezembro os comerciantes estarão de portas abertas de 9h às 22h. Já na véspera de Natal, o comércio fechará mais cedo, às 18h. Os lojistas também terão horário diferenciado para as vendas de Réveillon. No dia 30 de dezembro os estabelecimentos funcionarão de 9h às 15h.

Na segunda-feira de Carnaval, 12 de fevereiro de 2018, o comércio estará fechado como medida de compensação das horas trabalhadas durante o período de Natal.

HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL E RÉVEILLON

Data Abertura Fechamento 18/12 9h 20h 19/12 9h 20h 20/12 9h 21h 21/12 9h 21h 22/12 9h 22h 23/12 9h 21h 24/12 9h 18h 30/12 9h 15h