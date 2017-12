Tabelião é morto a golpes de faca em Fernandes Tourinho

DA REDAÇÃO – Um idoso, de 74 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (6), em Fernandes Tourinho. Argeu Pereira da Cunha estava em casa com a esposa, de 82 anos, quando um adolescente invadiu o imóvel. Os dois entraram em luta corporal e o menor, de 17, deu várias facadas na vítima. O adolescente fugiu, mas foi localizado e apreendido.

De acordo com a Polícia Militar, mesmo ferida, a vítima saiu de casa na tentativa de ser socorrida, mas sofreu uma queda metros depois. Uma ambulância do município esteve no local, mas o idoso já estava sem vida.

O adolescente foi localizado e confessou que a intenção era furtar objetos ou dinheiro do imóvel, que estava com as portas destrancadas. No entanto, segundo o menor que já tem passagens por furto e violação de domicílio, foi surpreendido pela vítima com quem lutou até conseguir fugir.

O adolescente disse ainda que após dar as facadas, trocou de roupa e jogou a faca utilizada no crime próximo a um brejo, mas ela não foi localizada pela polícia.

VÍTIMA

O crime teve muita repercussão na cidade que tem uma população aproximada de 3.300 habitantes. A vítima era dona de um cartório, localizado numa praça, no Centro da cidade. Apesar da idade, ele atuava diariamente no local como tabelião. O crime foi ao lado do cartório, onde a vítima morava.

O tabelião foi candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, pelo PSDB, mas não venceu o pleito. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Já o adolescente apreendido foi encaminhado para Delegacia da Polícia Civil em Engenheiro Caldas.

Informações G1