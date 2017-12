Caminhão é roubado na ‘Serra do Onça’

DA REDAÇÃO – Um caminhão Mercedes Benz foi roubado no km 470 da BR-116, região conhecida como ‘Serra do Onça’, município de Tarumirim. O crime aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (5).

Segundo informações, os bandidos estavam numa Toyota Hilux, cor branca ou prata, e fizeram com que o motorista parasse o caminhão. Os autores estavam armados e encapuzados e fizeram com que o motorista entrasse na Hilux. Um dos bandidos assumiu a direção do caminhão e o motorista foi conduzido pelos outros assaltantes, sendo liberado no município de Santa Rita de Minas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Foi feito rastreamento, mas autores e veículo não tinham sido localizados até o final dessa edição.